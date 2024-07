Ygor Coelho perde de sul-coreano e é eliminado na fase de grupos do badminton

O brasileiro Ygor Coelho foi derrotado nesta terça-feira pelo sul-coreano Hyeok Jin Jeon por 2 a 0, parciais de 21/12 e 21/19, e está eliminado do torneio de badminton dos Jogos de Paris-2024.

• LEIA TAMBÉM: Triatlo masculino é adiado no Rio Sena devido à poluição



Após um primeiro set rápido, o brasileiro conseguiu endurecer a partida, válida pelo Grupo J, mas não conseguiu impedir que o adversário confirmasse a vitória.



Coelho tem 27 anos e disputa uma edição dos Jogos Olímpicos pela terceira vez. Em Paris, ele foi derrotado na estreia pelo japonês Kodai Naraoka, quinto colocado do ranking mundial, por 2 sets a 0 (21/16 e 21/19), no domingo, na Arena Porte de La Chapelle. Agora Naraoka e o sul-coreano se enfrentam na quarta-feira para definir quem avança às oitavas de final.



O Brasil competiu também entre as mulheres no badminton na Olimpíada de Paris. A estreante Juliana Vieira conseguiu uma vitória em dois jogos e precisa de uma combinação de resultados improvável na partida entre a tailandesa Supanida Katethong e Lo Sin Yan Happy, de Hong Kong, que se enfrentam nesta terça-feira, para avançar às oitavas de final.