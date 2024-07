Guilherme Toldo encerra sua quarta participação em Jogos Olímpicos com derrota para chinês número 15 do mundo

O Brasil encerrou na manhã desta segunda-feira (29) a sua participação nos torneios de esgrima dos Jogos Olímpicos de Paris. Na pista amarela do Grand Palais, na capital francesa, Guilherme Toldo foi superado pelo chinês Mo Ziwei, número 15 do mundo, por 15 a 7.

Número 27 do mundo, Toldo passou diretamente pelo quadro de 64 e estreou já na fase seguinte, para encarar o chinês. Iniciou bem o combate, mas passou a ser dominado na sequência. Com isso, viu o adversário asiático abrir uma vantagem cada vez maior, dando a impressão de que nada mais era possível.

Com o placar de 13 a 3 contrário, Toldo iniciou uma reação. Atleta de estilo sempre muito combativo, não queria se despedir desta forma em mais uma participação olímpica. Mas era tarde. O chinês fechou em 15 a 7, acabando com as esperanças do brasileiro.

A melhor participação do brasileiro em Jogos Olímpicos aconteceu no Rio de janeiro, em 2016, quando chegou muito próximo da medalha, mesmo sem estar entre os principais favoritos, caindo no quadro de 8 e terminando na oitava posição.

"A gente fez o nosso melhor. Oferecemos aos nossos atletas o melhor que poderíamos. Estamos orgulhosos dos nossos atletas, mas o esporte é assim mesmo", disse o presidente da Confederação Brasileira de Esgrima, Ricardo Machado, sobre a participação de Nathalie Moellhausen, Guilherme Toldo e Mariana Pistoia em Paris.