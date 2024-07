Basquete masculino do Brasil estreia com derrota para anfitriã França

A França venceu o Brasil por 78 a 66 neste sábado (27), no Estádio Pierre Mauroy, em Lille, na França, na rodada de abertura do torneio masculino de basquete dos Jogos Olímpicos de Paris. Victor Wembanyama correspondeu às altas expectativas em sua estreia olímpica. O pivô de 20 anos e 2,24m de altura comandou virada da França com atuação especialmente boa no segundo quarto, protagonizando belos lances nos dois lados da quadra. Ele terminou o jogo com 19 pontos (cestinha geral), nove rebotes, quatro roubos de bola e três tocos.

Léo Meindl foi o principal destaque positivo do Brasil. Opção ofensiva com maior volume de jogo, o ala terminou a partida com 14 pontos, sendo um dos cestinhas da seleção. Huertas apareceu em momentos importantes, com 11 pontos e cinco assistências. Cristiano Felício (14 pontos) e Yago (seis assistências) entregaram boas contribuições saindo do banco de reservas.

Como foi o jogo

Ótimo começo brasileiro no embalo de Marcelinho e Léo Meindl. O experiente armador de 41 anos fez os quatro primeiros pontos do jogo e apareceu com uma bela assistência. Já Meindl converteu dois arremessos de três e deu passe para ponte aérea com Mãozinha, no lance mais plástico do jogo. O Brasil se manteve aplicado defensivamente e chegou a abrir 27 a 15 no início do segundo quarto.

Wembanyama recolocou a França no jogo. O pivô não tem status de estrela da NBA à toa. 'Wemby' tomou conta do segundo quarto, dominando o garrafão nos dois lados da quadra. Ele foi para o vestiário com 14 pontos e cinco rebotes. A França reagiu e terminou o segundo quarto vencendo por 39 a 36.

Brasil sofreu com a marcação francesa no terceiro quarto. Além de contar com dois dos melhores defensores da NBA -Wembanyama e Rudy Gobert-, os donos da casa mostraram energia no perímetro e não cederam cestas fáceis. O Brasil fechou a parcial com somente nove pontos, indo para o último quarto com desvantagem de 57 a 45.

Reservas fizeram o Brasil manter esperança. Aleksandar Petrovic iniciou o último quarto com formação diferente, tirando nomes como Yago, Gui Santos e Benite do banco. A injeção de energia causou impacto imediato, e a seleção chegou a reduzir a vantagem francesa para quatro pontos. Contudo, a boa defesa de perímetro da França voltou a aparecer, forçou erros de passe e impediu maiores emoções.

A seleção brasileira volta à quadra na próxima terça-feira (30), contra a Alemanha, às 16h (de Brasília). Os atuais vencedores da Copa do Mundo estrearam no Grupo B com vitória de 97 a 77 diante do Japão.

A França enfrentará o Japão na mesma data. O jogo da seleção da casa acontece mais cedo, às 12h15.

Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam às quartas de final. Além disso, os dois melhores terceiros colocados no geral avançam ao mata-mata.