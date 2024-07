Confira os destaques da Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos de Paris 2024

A 33ª edição dos Jogos Olímpicos foi oficialmente iniciada nesta sexta-feira (26) em Paris. A Cidade Luz recebeu a tradicional cerimônia de abertura do maior evento esportivo do planeta com o Rio Sena como palco principal. Com show de artistas renomados e a apresentação dos maiores atletas do mundo, foi dado o pontapé inicial para as festividades na capital francesa.

As cores da bandeira francesa foram destacadas no icônico Rio Sena Olympics/Divulgação/JC

Pela primeira vez na história, a cerimônia que dá início às Olimpíadas ocorre fora de um estádio. São cerca 600 mil espectadores nas proximidades do histórico rio Sena para acompanhar a celebração do esporte mundial, que deve receber quase todos os 11.419 atletas que disputarão os Jogos.

A tradição de abrir o desfile com a Grécia, berço dos Jogos Olímpicos, e fechar com o time da casa, a França, foi mantida. O presidente francês, Emmanuel Macron, chegou às tribunas no Trocadéro.

Astro da NBA, Giannis Antetokounmpo foi o porta-bandeira grego X/Divulgação/JC

Lady Gaga subiu ao palco cantando em francês, a artista era uma das grandes atrações esperadas em Paris. Logo após a sua apresentação, a chuva, que tinha parado pouco antes da cerimônia, voltou fraca na altura da ponte de l'Alma.

Vencedora de 13 Grammys, Lady Gaga se apresentou em Paris Olympics/Divulgação/JC

A delegação brasileira desfilou pelo Rio Sena. A comitiva verde e amarela foi comandada por Isaquias Queiroz, da canoagem e Raquel Kochhann, do rugby sevens, primeira atleta a superar um câncer e participar de uma Olimpíada pelo Brasil.

Atletas brasileiros se apresentaram em frente de 600 mil espectadores Thomas Samson/AFP/JC

Segmento com Brasil é seguido por apresentação de 80 dançarinas do Moulin Rouge. O decadente cabaré, sem o brlho de antes, resiste em Paris. Em abril, as tradicionais pás do "moinho" do Moulin Rouge desabaram durante a madrugada, sem deixar feridos. Foram reinstaladas há um mês. A presença do cancan na cerimônia também é simbólica.

Ainda apostando nos clássicos e clichês, os dançarinos de cancan, célebre espetáculo da época do "music hall" francês, fazem aceno ao Moulin Rouge. O cabaré ainda hoje oferece apresentações do balé, com cadeiras ocupadas em sua maioria por turistas russos e chineses endinheirados.

O grupo de militares franceses acompanhando Aya Nakamura, a maior pop star da França, é um dos pontos altos da apresentação. Em que pese a ausência do microfone, a performance da franco-malinesa é suficiente para apresentá-la ao mundo