Paris finaliza preparativos para a cerimônia de abertura das Olimpíadas

*Com informações da Agência Brasil

Paris faz últimos ajustes para o início da abertura das Olimpíadas 2024 nesta sexta-feira (26). Pela primeira vez na história dos jogos, a cerimônia não será realizada em um estádio olímpico, mas nas ruas do centro da cidade Luz e no rio Sena. Com início às 14h, está programado um desfile com embarcações no rio.

"Tudo está pronto", disse o presidente da França, Emmanuel Macron, em um vídeo postado no rede X (antigo Twitter). "Até os anéis (das Olimpíadas) estão lá", disse ele, com vista para a torre Eiffel. "Aproveitem os Jogos!", anunciou. Macron, que conquistou um segundo mandato há dois anos, esperava que as Olimpíadas consolidassem seu legado.

A partir das 19h30min de hoje (14h30min em Brasília), em plena luz do dia, a cerimônia, que marca o início oficial dos Jogos de Paris 2024, passará por muitos dos marcos mais queridos da capital francesa, incluindo o Museu do Louvre e a ponte Pont des Arts. "Vamos aproveitar todos os monumentos históricos ao redor do Sena, e não haverá uma única margem do rio ou ponte que não seja preenchida com música, dança ou performance", disse a coreógrafa da cerimônia, Maud Le Pladec.

Segurança reforçada

Desde os últimos Jogos - os Jogos Olímpicos de Inverno realizados em Pequim em 2022 - guerras eclodiram na Ucrânia e em Gaza, proporcionando um cenário internacional altamente tenso. A França está em seu mais alto nível de segurança, embora as autoridades tenham dito repetidamente que não há nenhuma ameaça específica à cerimônia de abertura ou aos Jogos.

Como parte de uma ampla operação de segurança, as autoridades usaram os poderes concedidos por uma lei antiterrorismo, colocando 155 pessoas sob medidas de vigilância que limitam estritamente seus movimentos, segundo dados oficiais e uma análise de casos feita pela agência de notícias Reuters.

Enquanto isso, os atletas israelenses estão sendo escoltados por unidades táticas de elite para ir e voltar dos eventos e recebem proteção 24 horas por dia durante os Jogos Olímpicos, segundo as autoridades.

Dezenas de líderes mundiais estão em Paris para a cerimônia de abertura, que será protegida por atiradores de elite nos telhados. O leito do rio Sena foi varrido em busca de bombas, e o espaço aéreo de Paris será fechado. Para os Jogos Olímpicos em geral, aviões de vigilância por radar e drones Reaper monitorarão locais sensíveis de cima, e os caças Mirage 2000 estarão de prontidão para interceptar aeronaves que se desviarem para o espaço aéreo restrito.