Série B - Abrindo a 18ª rodada da competição, o Ituano-SP enfrenta o Vila Nova-GO, na sexta, às 21h30min. No sábado, às 17h, tem Coritiba x Chapecoense e Mirassol x Operário-PR; às 18h, Sport x Ponte Preta. No domingo, às 16h, Guarani-SP x Brusque-SC; às 18h30min, CRB-AL x Santos e América-MG x Ceará. Série C - Pela 15ª rodada, entram em campo no domingo, às 16h30min, Caxias x São José e Ypiranga x Botafogo-PB. Série D - A 4ª divisão nacional chegou na etapa eliminatória. Abrindo o mata-mata, três gaúchos jogam neste final de semana pelo duelo de ida. No sábado, às 16h, tem Novo Hamburgo x Maringá-PR; às 18h, Água Santa-SP x Brasil-Pel; às 18h30min, Avenida x Inter de Limeira-SP. Divisão de Acesso - No domingo serão conhecidos os finalistas do torneio e, consequentemente, as duas equipes que disputarão o Gauchão 2025. Após dois empates sem gols nos duelos de ida, os jogos decisivos serão disputados neste domingo, às 15h. Se enfrentam em Santa Maria, Inter-SM x Pelotas. E no Passo D'Areia, se enfrentam Monsoon x Passo Fundo. Fórmula 1 - Um dos eventos mais icônicos do calendário, o GP da Bélgica ocorre neste final de semana, no circuito de Spa-Francorchamps. Os treinos livres da 14ª etapa da temporada começam nesta sexta-feira, a partir das 8h30min, seguidos pela classificação no sábado, às 11h. A corrida principal no domingo terá largada às 10h. O destaque será Max Verstappen, que foi punido com a perda de dez posições no grid de largada após provocar um acidente com Hamilton, na última corrida. Paris 2024 - A largada brasileira foi para gerar otimismo nesta quinta-feira. No tiro com arco feminino, Ana Luiza Caetano, de 21 anos, ficou em 19º lugar no ranqueamento do recurvo individual — entre 64 atletas do classificatório. Já no masculino, Marcos D'Almeida classificou-se em 17º na fase de ranqueamento. Para fechar a conta, a seleção feminina de handebol venceu a Espanha por 29 a 18.