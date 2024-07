Notas Olímpicas

Futebol masculino - Paris já tem a sua primeira grande polêmica. O duelo entre Argentina e Marrocos foi marcado por um segundo tempo conturbado, no qual o árbitro deu 15 minutos de acréscimo. Naquele momento, Marrocos liderava o placar por 2 a 1, mas os argentinos buscaram o empate justamente no 15º minuto de acréscimo, o que causou a revolta dos torcedores marroquinos que invadiram o gramado. O jogo estava oficialmente interrompido por causa de atos de vandalismo, mas 1h30min depois, o juiz retomou a partida e anulou o gol dos argentinos por impedimento, após revisão do VAR, mantendo a vitória de Marrocos. Futebol feminino - A seleção canadense utilizou um drone para espionar o treinamento do time neozelandês em Saint-Etienne, na França. Essa é a acusação do Comitê Olímpico da Nova Zelândia em comunicado oficial. As duas equipes se enfrentam nesta quinta-feira, às 12h, na primeira rodada da competição. Em nota oficial, o Comitê Olímpico do Canadá pediu desculpas pelo ocorrido e afirmou que está investigando o caso. Saltos ornamentais - O COB informou que o atleta Isaac Souza, classificado para a prova de plataforma de 10 m, sofreu uma lesão e não terá condições de disputar os Jogos. O atleta se contundiu em treinamento ainda no Brasil e foi encaminhado para a realização de exames de imagem. Hipismo - Horas depois de anunciar sua desistência dos Jogos Olímpicos, a adestradora multicampeã olímpica Charlotte Dujardin foi suspensa pela Federação Equestre Internacional. O motivo do afastamento foi um vídeo que mostra atleta maltratando um cavalo durante um treinamento. A adestradora é dona de duas medalhas de ouro em Londres, além de uma prata nos Jogos do Rio e dois bronzes em Tóquio. Austrália - Um dia após o primeiro caso de Covid-19 em Paris, a Austrália confirmou que cinco jogadoras da seleção feminina de polo aquático testaram positivo. O comitê australiano afirmou que os casos positivos estão restritos a equipe de polo. Tênis - Jannik Sinner, tenista número 1 do mundo, anuncia que está fora de Paris 2024. O italiano foi diagnosticado com amidalite após se sentir mal durante os treinamentos para a Olimpíada. A desistência foi uma orientação médica.