RS lança edital para recuperação de espaços e equipamentos esportivos atingidos pela enchente

A Secretaria do Esporte e Lazer (SEL) abriu, nesta segunda-feira (22), as inscrições para o edital SOS Esporte. A iniciativa tem como objetivo selecionar projetos de federações esportivas que tenham tido a estrutura utilizada ou o projeto afetado por eventos meteorológicos.

Por meio das federações, a SEL busca reestruturar as modalidades esportivas, recuperar espaços, equipamentos e a capacidade de execução de projetos.

Os proponentes poderão apresentar projetos visando à recomposição de estruturas, bens e equipamentos que sofreram perdas decorrentes das enchentes no Estado e que estejam diretamente relacionados à continuidade da execução dos programas esportivos. Cada proponente poderá inscrever um projeto com limite de até R$ 150 mil. O valor total disponível para o edital é de R$ 2 milhões, com recursos oriundos da Lei Pelé.