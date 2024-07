James Rodriguez não deve se reapresentar e pode deixar o São Paulo

Melhor jogador da Copa América 2024, James Rodríguez não se reapresentará ao São Paulo. Pela equipe paulista, porém, o meia não apresentou bom desempenho nos quase um ano em que vestiu a camisa tricolor, se comparado aos 24 dias de Copa América. Nas pouco mais de três semanas de Copa América, o colombiano jogou 468 minutos, enquanto no São Paulo, onde completa nesta segunda-feira (22), 362 dias, atuou apenas 939 minutos.

Na competição internacional, disputou seis jogos, marcou um gol e deu seis assistências, além do título de melhor jogador da competição. Pelo São Paulo, James Rodríguez participou de apenas oito jogos nesta temporada e fez um gol.

Contratado em julho do ano passado, o colombiano não conseguiu embalar como titular da equipe, mesmo em competições como Paulistão, Libertadores e Brasileirão. Ao todo, foram 22 partidas, dois gols e quatro assistências com a camisa tricolor. Ele esteve no grupo, mas não entrou em campo no título da Copa do Brasil. O colombiano trabalhou com três treinadores diferentes no Tricolor - Dorival Junior, Thiago Carpini e Luis Zubeldía -, mas teve pouco destaque.

Neste ano, já com Thiago Carpini, ele não viajou com o grupo para Belo Horizonte para a disputa da Supercopa do Brasil, que foi vencida pelo Tricolor contra o Palmeiras, no Mineirão. O colombiano chegou a treinar afastado dos demais em fevereiro deste ano. À época, quando sua saída já era cogitada, ele se queixava das poucas oportunidades que teve no time comandado até então por Carpini, mas acabou sendo reintegrado.



O São Paulo entra em campo na quarta-feira diante do Botafogo, pelo Brasileirão, mas jogador, segue na Colômbia para comemorar seu aniversário. A expectativa é que James renuncie a valores devidos pelo São Paulo para conseguir a liberação imediata.