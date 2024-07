Notas esportivas

Série B - Resultados da 16ª rodada, na sexta: Avaí 0 x 1 Ceará e Coritiba 0 x 1 Mirassol; no sábado: América-MG 0 x 0 Amazonas, CRB 1 x 0 Ituano e Paysandu 1 x 0 Ponte Preta; ontem: Guarani 2 x 2 Goiás. Hoje, dando a largada na 17ª rodada, tem Santos x Coritiba, às 20h.

Série C - Pela 14ª rodada, no sábado, o Caxias perdeu por 2 a 0 para o Londrina, fora de casa. No domingo, o Ypiranga perdeu para o Volta Redonda, por 3 a 0, também fora. O duelo entre São José e Aparecidense não havia sido encerrado até o final da edição.

Série D - Pela 14ª e última rodada da primeira fase, jogaram neste domingo: Brasil-Pel 2 x 1 Concórdia, Novo Hamburgo 1 x 0 Barra e Cascavel 3 x 0 Avenida.

Divisão de Acesso - Pelo jogo de ida das semifinais, hoje às 20h, tem Passo Fundo x Monsoon e Pelotas x Inter-SM.

Futebol feminino - O Juventude está eliminado no Campeonato Brasileiro Feminino Série A2. Quem está na final é o 3B, da Amazônia. A equipe de melhor campanha da primeira fase confirmou o favoritismo e garantiu vaga na decisão, goleando as gaúchas por 5 a 0 na partida de volta da semifinal. Na ida, em Bento Gonçalves, as Gurias Jaconeras levaram a melhor com 1 a 0, mas foram eliminadas no placar agregado.

Barcelona - Grande destaque da Espanha na Eurocopa, Nico Williams tem sido sondado pelo clube catalão, que deve em pagar a multa rescisória do atleta. O valor da cláusula de rescisão do jogador de 22 anos é de cerca de 58 milhões de euros.

Fórmula 1 - Mais rápida durante todo o fim de semana, a McLaren confirmou o bom momento e conseguiu a dobradinha no GP da Hungria, com Oscar Piastri em primeiro e Lando Norris em segundo. Norris abriu passagem para Piastri conseguir a primeira vitória da carreira no fim da corrida. Lewis Hamilton, da Mercedes, completou o pódio depois de largar em quinto lugar.

Tênis - Os brasileiros Rafael Matos e Orlando Luz venceram os franceses Manuel Guinard e Gregoire Jacq por 2 sets a 0 (7/5 e 6/4) na manhã de ontem, na final do Torneio de Bastad, na Suécia, e conquistaram o maior título da dupla. Foi o primeiro título do chamado ATP Tour de Olrando Luz, tenista gaúcho de 26 anos que ocupa a 111ª posição no ranking de duplas.