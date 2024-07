Copa do Brasil - A CBF sorteou nesta quinta-feira os confrontos e os mandos de campo das oitavas de final: Flamengo* x Palmeiras, Atlético-GO* x Vasco, Athletico-PR* x Bragantino, São Paulo* x Goiás, CRB* x Atlético-MG, Botafogo* x Bahia, Corinthians* x Grêmio, Juventude* x Fluminense. *primeiro jogo em casa. As partidas ocorrem entre os dias 31 de julho e 7 de agosto Série B - Dando sequência a 16ª rodada, o Avaí encara o Ceará nesta sexta, às 19h, e o Coritiba recebe o Mirassol, às 21h30min. No sábado, tem: América-MG x Amazonas e CRB x Ituano, às 17h; Paysandu x Ponte Preta, às 18h. No domingo, tem Guarani x Goiás, às 16h e Botafogo-SP x Brusque, às 18h30min. Série C - Pela 14ª rodada, o Caxias visita o Londrina no sábado, às 17h. No domingo, o Ypiranga visita o Volta Redonda e o São José recebe o Aparecidense, às 16h30min. Série D - Pela 14ª e última rodada da primeira fase, os gaúchos jogam no domingo, às 16h: Brasil-Pel x Concórdia-SC, Novo Hamburgo x Barra, Cascavel-PR x Avenida. Palmeiras - O meia-atacante Estevão deixou o campo contra o Botafogo lesionado, na quarta, passou por exames que foram constatadas torções no joelho e no tornozelo. A boa notícia é que não haverá a necessidade de um processo cirúrgico. Fluminense - O clube anunciou, nesta quinta-feira, a chegada do volante Nonato, ex-Inter. O jogador, que perdeu espaço no Santos, vem por empréstimo até julho de 2025. Esta é a segunda passagem do atleta pelas Laranjeiras. Manchester City - O atacante brasileiro Savinho, de 20 anos, que jogou no Girona na última temporada, foi anunciado como novo reforço do clube inglês até 2029. Fórmula 1 - O Grande Prêmio da Hungria acontece entre esta sexta e domingo, quando se encerra com a prova no Circuito de Hungaroring, a partir das 9h30min. Antes, na sexta, os treinos livres ocorrem às 8h30min e às 12h. No sábado, o último treino livre será às 7h30min e a classificação está marcada para as 10h30min. Tênis - Cabeças de chave no challenger de Amersfoort, na Holanda, o gaúcho Marcelo Demoliner e o argentino Guillermo Duran avançaram às semifinais. Nesta quinta, eles bateram o britânico Scott Duncan e o norte-americano Hunter Reese com apertados 7/5, 6/7 (4/7) e 11/9.