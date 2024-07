Delegações do Brasil chegam à Vila Olímpica a partir desta quinta-feira

A preparação para a disputa de Paris-2024 vem forte e, a partir desta quinta-feira (18), a delegação brasileira começará a viver o clima dos Jogos com a chegada na Vila Olímpica das primeiras modalidades. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) realizou os últimos ajustes no prédio que receberá os representantes da ginástica artística oito dias antes da cerimônia de abertura, marcada para 26 de julho. A principal atração da chegada é Rebecca Andrade, uma das principais candidatas do País para conquistar o ouro em solo francês.

O COB trabalha há dois anos no Prédio Brasil, localizado em posição estratégica, no setor D da Vila, afastado da agitação da Zona Internacional, e perto do refeitório e da área da transporte, evitando grandes deslocamentos.

Os organizadores brasileiros ainda construíram uma academia no edifício, além de providenciar a instalação de aparelhos de ar condicionado para minimizar o forte calor na capital francesa. Tudo é pensado na funcionalidade e no conforto dos atletas, que terão à disposição diversos serviços como atendimento médico, nutricionista, massoterapia, fisioterapia, soltura, crioterapia e preparação mental.

A sala de força e condicionamento ser dentro do prédio é uma grande novidade e ajuda muito os competidores. Além de espaço suficiente para a montagem, a gente precisou garantir que o local tenha capacidade de carga na laje, o que não é simples, porque normalmente os prédios não são concebidos com essa finalidade", explicou a gerente de Infraestrutura Esportiva do COB e arquiteta, Daniela Polzin, satisfeita com o resultado.