Na Argentina, Inter perde para o Rosario Central e se complica na Sul-Americana

Segue a crise colorada. Em mais uma partida apática, o Inter não soube se impor sobre um adversário limitado e saiu derrotado da Argentina, contra o Rosario Central, pelo placar de 1 a 0, nesta terça-feira (16). O revés no jogo de ida dos playoffs da Sul-Americana obriga os gaúchos a reagir em casa, ainda que o momento jogue contra. Sem vencer há sete jogos, a equipe continua sem comando técnico e corre contra o tempo para voltar ao caminho das vitórias.

A vaga para as oitavas de final será decidida no Beira-Rio, na próxima terça, e deve marcar o retorno de alguns nomes importantes do departamento médico, como os atacantes Wanderson e Enner Valencia. O colombiano Borré também será atração. Ele ficou de fora da ida pois defendeu sua seleção no domingo, na final da Copa América.

Além deles, os holofotes estarão voltados à casamata, onde deverá estar o novo treinador alvirrubro. A tendência é que Roger Machado seja essa figura, mas sua enigmática entrevista coletiva após empate entre Juventude e Atlético-MG indica uma possível permanência em Caxias do Sul. Independente de quem seja o novo comandante, sua primeira partida em casa será pelo torneio continental, já que o duelo com o Botafogo, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro, ocorre no Rio de Janeiro.

A partir do apito inicial, a primeira chance clara de gol veio aos 21 minutos, quando Alan Patrick achou Bruno Henrique na risca da área, e o camisa 8 carimbou o travessão em uma batida colocada. Logo depois, o balde de água fria veio na queda do zagueiro Vitão, que acusou uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda e precisou ser substituído.

Aproveitando a troca na defesa, os mandantes se lançaram ao ataque e Rochet precisou intervir pela primeira vez aos 26. O goleiro uruguaio fez linda defesa em um chute de Martínez, vindo da meia-lua, após uma rebatida de Bustos.

Na volta do intervalo, o zagueiro Mallo quase abriu a contagem para os argentinos. Ele aproveitou a cobrança de escanteio para se projetar em direção à primeira trave e cabeceou livre, tirando tinta da meta gaúcha.

E se não deu na primeira, a segunda não teria como escapar. Campaz aproveitou a falha de Rômulo – volante era o último homem em uma bola rebatida e errou o domínio – e saiu cara a cara com Rochet, batendo na saída do arqueiro e abrindo o placar aos três minutos.

A resposta visitante foi rápida, mas a bola não quis entrar. Aos 12, no escanteio, Alario subiu mais que todo mundo e testou com precisão, parando no atacante Marco Rúben, que jogou como zagueiro e tirou em cima da linha.

Depois, a pressão caiu por terra e o time do interino Pablo Fernandez penou para encontrar espaços. Foi apenas aos 36, em uma desatenção de Mallo, que Bruno Henrique quase chegou na pequena área para finalizar, sendo travado pelo goleiro Broun na dividida.

Sem novas oportunidades, o árbitro encerrou o confronto aos 50 minutos. Ainda que o foco seja na recuperação na Sul-Americana para seguir vivo em ao menos uma competição de mata-mata, o Inter precisa virar a chave para encarar o alvinegro carioca, líder do Brasileirão, em seus domínios, pela 18ª rodada.

Rosario Central (1) Jorge Broun; Coronel (Damián Martinez), Mallo, Quintana e Sández; Ibarra (Kevin Ortiz), Martínez, Campaz (Rodríguez) e Lovera (Gómez); Marco Rubén (Módica) e Copetti. Técnico: Miguel Ángel Russo.

Inter (0) Rochet; Bustos, Vitão (Igor Gomes), Mercado e Renê; Rômulo, Bruno Gomes, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wesley (Gustavo Prado); Alario (Lucca). Técnico: Pablo Fernandez (interino).

Arbitragem: Cristian Garay (CHI).