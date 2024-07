Fulham negocia a contratação de André; Fluminense aguarda proposta

O Fulham, da Inglaterra, tem negociações em andamento para contratar o volante André, do Fluminense. O time da Premier League quer avançar pela chegada do jogador de 22 anos após negociar o meia Palhinha. O português foi vendido ao Bayern de Munique e abriu espaço para a contratação do brasileiro, que é sonho antigo dos ingleses. Na última janela, ele chegou a ser disputado pelo clube, junto do Liverpool.