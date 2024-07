Jogadores do Uruguai trocam socos com torcedores após derrota para a Colômbia

O Uruguai não engoliu bem a eliminação para a Colômbia nas semifinais da Copa América 2024 e, após a derrota por 1 a 0 na noite desta quarta-feira (10), viu seus jogadores trocarem socos com torcedores colombianos no Bank of America Stadium, em Charlotte, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos.

O apito final mal havia soado e os reservas da seleção colombiana já invadiram o campo para comemorar a classificação histórica da equipe. A cena irritou os uruguaios, que partiram para cima dos colombianos. O tumulto, que se iniciou no campo, logo se estendeu para as arquibancadas. Alguns torcedores da Colômbia passaram a provocar familiares uruguaios nas tribunas e não demorou muito para a briga se tornar generalizada.



