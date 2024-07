Divisão de Acesso - A fase final da Divisão de Acesso começa neste final de semana. Pelas quartas de final da competição, se enfrentam no domingo, às 15h, Pelotas x Glória, Lajeadense x Passo Fundo e Veranópolis x Inter-SM; às 16h, tem União Frederiquense x Monsoon. Brasileirão - Dois jogos abrem a 17ª rodada neste final de semana. No sábado, às 16h, tem Bahia x Cuiabá e Cruzeiro x Bragantino. Série B - Dando a largada na 15ª rodada, jogam nesta sexta: Ponte Preta x Mirassol, às 19h; Botafogo-SP x Amazonas, às 21h; Paysandu x Ceará, às 21h30min. No sábado: Novorizontino x Guarani, às 15h30min; Sport x América-MG, às 17h; CRB x Coritiba, às 18h. No domingo: Vila Nova-GO x Avaí, às 16h; Chapecoense x Brusque, às 18h30min. Série C - Pela 13ª rodada, apenas uma equipe gaúcha joga neste final de semana. No sábado, às 19h30min, tem Sampaio Correa-MA x São José. Série D - Os três gaúchos voltam a campo neste domingo, pela penúltima rodada da primeira fase. Às 15h, a bola rola para Avenida x Hercílio Luz-SC. Às 16h, tem Concórdia-SC x Novo Hamburgo e Barra-SC x Brasil-Pel. Copa América - O brasileiro Raphael Claus vai comandar o trio de arbitragem da final entre Argentina e Colômbia, domingo, nos EUA. Considerado um dos principais árbitros do Brasil nos últimos anos, Claus será acompanhado pelos assistentes Bruno Pires e Rodrigo Correa. Paris 2024 - O Brasil terá uma delegação majoritariamente feminina nos Jogos Olímpicos pela primeira vez na história. São 153 atletas mulheres entre 277 convocados, o que equivale a 55% dos representantes brasileiros na França, 8% a mais do que na última participação, em Tóquio. A edição de Paris é a primeira Olimpíada a ter igualdade de gênero em relação aos atletas participantes: foram 10.500 vagas preenchidas por 5.250 mulheres e 5.250 homens. Fórmula 1 - A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) confirmou o calendário de corridas sprint da temporada 2025. O GP de São Paulo, mais uma vez, está na lista, sendo a única etapa que conta com a prova curta desde a estreia deste formato, em 2021. Interlagos teve com cinco vencedores diferentes neste período: Max Verstappen, Valtteri Bottas, George Russell, Sergio Pérez e Oscar Piastri.