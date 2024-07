Seleção dos EUA de basquete anuncia corte e Kawhi Leonard está fora dos Jogos Olímpicos

A seleção de basquete dos Estados Unidos, favorita à medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, anunciou nesta quarta-feira (10) o corte do ala-pivô Kawhi Leonard. O pedido pela dispensa partiu, principalmente, do time do atleta, Los Angeles Clippers, que não quer correr risco de perder uma de suas principais peças na próxima temporada.

LEIA TAMBÉM: Seleção masculina de basquete vence Letônia e volta às Olimpíadas após ausência em Tóquio



"Kawhi estava se preparando para as Olimpíadas pelas últimas semanas e estava tendo treinos fortes em Las Vegas. Ele estava pronto para competir. No entanto, ele respeita que a USA Basketball e os Clippers determinaram que é melhor que ele fique se preparando para a próxima temporada durante o verão, ao invés de participar dos Jogos Olímpicos em Paris", diz o comunicado da Federação de Basquete dos Estados Unidos.



Kawhi Leonard sofreu uma lesão no joelho na última temporada e desfalcou os Clippers nos jogos decisivos dos playoffs. Como o atleta ainda está em fase final de recuperação, a equipe entendeu que seria um risco deixá-lo competir em Paris e, por isso, entrou em contato com a Federação, que optou por cortá-lo. "Kawhi estava se preparando para as Olimpíadas pelas últimas semanas e estava tendo treinos fortes em Las Vegas. Ele estava pronto para competir. No entanto, ele respeita que a USA Basketball e os Clippers determinaram quedurante o verão, ao invés de participar dos Jogos Olímpicos em Paris", diz o comunicado da Federação de Basquete dos Estados Unidos.e desfalcou os Clippers nos jogos decisivos dos playoffs. Como o atleta ainda está em fase final de recuperação, a equipe entendeu que seria um risco deixá-lo competir em Paris e, por isso, entrou em contato com a Federação, que optou por cortá-lo.