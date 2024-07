Notas esportivas

Brasileirão - Fechando a 16ª rodada jogam nesta quinta-feira, às 19h30min, Palmeiras x Atlético-GO; às 20h: Criciúma x Fluminense e Flamengo x Fortaleza. E, às 21h30min, Atlético-MG x São Paulo e Vitória x Botafogo. Eurocopa - No segundo jogo das semifinais, a Inglaterra bateu a Holanda por 2 a 1 e está na grande final do torneio europeu de seleções. Eles farão a decisão com a Espanha, domingo, às 16h, no Estádio Olímpico de Berlim. Vasco - O clube anunciou, nesta quarta-feira, a contratação do meia Philippe Coutinho. Revelado pelo Cruzmaltino, o jogador chega como o grande nome para levar o time novamente à disputa por títulos. O meia retorna a São Januário após um intervalo de 14 anos Corinthians - O Timão anunciou nesta quarta o novo treinador para a sequência da temporada. Trata-se do argentino Ramón Díaz, acompanhado do auxiliar e filho Emiliano Díaz. O experiente comandante chega com a missão de livrar o clube do rebaixamento à Série B. O contrato é válido até 31 de dezembro de 2025.