Haas anuncia piloto Oliver Bearman, de 19 anos, para a temporada 2025 da F1

A equipe Haas confirmou nesta quinta-feira (4) a contratação do jovem piloto Oliver Bearman, de apenas 19 anos, para a temporada 2025 da Fórmula 1. O britânico é o primeiro titular garantido na equipe americana para o próximo campeonato após assinar contrato de "longo prazo".



Bearman vai ocupar o assento que é atualmente do alemão Nico Hülkenberg, que já anunciou sua transferência para a Kick Sauber em 2025 - o time suíço será incorporado pela Audi em 2026, por ocasião das mudanças nos motores dos carros da F-1. O dinamarquês Kevin Magnussen ainda não definiu o seu futuro na Haas.

Verstappen banca permanência à frente da Red Bull para 2025 na Fórmula 1

A contratação de Bearman como titular da equipe volta a, que vem sendo reserva do time americano desde 2019. O neto de Emerson Fittipaldi vem perdendo espaço no time a cada temporada.Considerado grande promessa do automobilismo mundial, Bearman mostrou seu talento ao ser chamado de última hora para disputar o GP da Arábia Saudita no início deste ano, em substituição ao espanhol Carlos Sainz Jr., na Ferrari., dentro da zona de pontuação.Bearman, que é estreante na Fórmula 2 nesta temporada,. Na época, tinha apenas 18 anos - se tornando o terceiro mais jovem a pilotar um carro de F-1 - e apenas dois treinos livres, pela Haas, no currículo, ambos realizados em 2023."É difícil colocar em palavras o quanto isso significa para mim. Dizer em voz alta que. Ser uma das poucas pessoas que conseguem fazer o que sonharam como um criança é algo verdadeiramente incrível", celebrou o jovem piloto.