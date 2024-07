Com nariz quebrado, Mbappé sofre para encontrar máscara ideal

Desde que quebrou o nariz contra a Áustria, Kylian Mbappé já trocou de máscara cinco vezes nesta Eurocopa. Nesta segunda-feira (1º), em Dusseldorf, na classificação da França por 1 a 0 sobre a Bélgica para as quartas de final, o atacante mostrou mais uma vez desconforto com o material que o tem acompanhado desde o dia 17 de junho.

Por conta do problema, o camisa 10 só coloca a máscara quando a partida se inicia. Quando o time francês chegou ao estádio ou foi para o aquecimento, o francês apareceu sem nenhuma proteção no nariz. Durante o duelo, ele tentou fazer vários ajustes para amenizar o impacto e o incômodo.

"É horrível jogar de máscara. Eu sigo trocando de máscara porque cada vez que tem algo que me incomoda, algo que não está bem, eu tento mudar. Algumas limitam a visão ou seguram o suor. Tem de deixar sair. Mas eu não posso jogar sem máscara. Eu odeio muito, é muito chato. Já troquei cinco vezes", disse Mbappé.

Apesar de ter jogado os últimos dois confrontos da França normalmente, o atacante ainda terá de ser operado. A cirurgia não está marcada e só vai acontecer quando acabar a competição.

"Sabia o que eu estava fazendo quando decidi não operar. É uma situação nova. Pode ser que eu receba golpes e que a dor continue. Mas eu vou tentar dar tudo para colocar a França no lugar mais alto. O nariz não é importante", avaliou Mbappé.

Além do incômodo, Mbappé tem evitado choques com os zagueiros. No primeiro tempo, o atacante refugou uma bola aérea contra a defesa da Bélgica para não agravar a fratura. Durante a Eurocopa, o francês se envolveu em uma discussão com o centroavante Robert Lewandowski em uma disputa de bola entre os dois, com um toque do polonês em seu rosto. Mbappé ficou furioso, mas depois tentou evitar polêmica e disse que acredita que não tenha sido de propósito.

Mesmo com a máscara, ele segue como principal protagonista da França. Contra a Bélgica, finalizou quatro vezes. A melhor foi no início do segundo tempo, quando driblou dois defensores, mas mandou para fora. Nos próximos dias, o camisa 10 deve seguir a rotina de buscas para encontrar uma nova máscara. Ele tem até sexta-feira, dia das quartas de final em Hamburgo.