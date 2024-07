CR7 chora após perder pênalti, mas goleiro salva, e Portugal avança na Euro

Portugal sofreu, viu Cristiano Ronaldo viver uma noite de muitas emoções, mas venceu a Eslovênia por 3 a 0, nos pênaltis, e avançou às quartas de final da Eurocopa, nesta segunda-feira (1°). As seleções ficaram no 0 a 0 durante o tempo normal e prorrogação. Portugal vai encarar a França nas quartas de final da Eurocopa. As duas seleções se enfrentam na próxima sexta-feira, às 16h.

Diogo Costa foi o herói da noite no estádio Deutsche Bank Park, em Frankfurt. O goleiro português defendeu as cobranças de Ilicic, Balkovec e Verbic, e colocou Portugal na fase seguinte. No final da prorrogação, ele já havia feito um milagre após lambança do zagueiro Pepe.

Cristiano Ronaldo foi da irritação ao choro na partida. O astro português se mostrou bastante nervoso com os erros no primeiro tempo do duelo e foi às lágrimas na prorrogação após ter um pênalti defendido por Oblak. Na decisão por pênaltis, no entanto, converteu a sua batida e pediu desculpas à torcida.