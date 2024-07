Copa América - Pelo Grupo D, chave do Brasil na competição, entram em campo Costa Rica x Paraguai, às 22h. Este é o último jogo da fase de grupos. Eurocopa - Nesta segunda. pelos jogos das oitavas de final, teve França 1x0 Bélgica e Portugal 0 (3)x(0) 0 Eslovênia. Finalizando esta fase, se enfrentam nesta terça, às 13h, Romênia x Holanda e, às 16h, Áustria x Turquia. Série B - No fechamento da 13ª rodada, jogam nesta terça, às 18h30min, Goiás x América-MG e, às 20h, Novorizontino x Mirassol. Futebol Feminino - O Inter venceu o Bragantino por 1 a 0, nesta segunda-feira, pela 11ª rodada do Brasileirão. Com isso, as Gurias Coloradas garantiram a permanência na primeira divisão nacional com duas rodadas de antecedência. Favoritas ao título, as representantes do Colorado tiveram uma temporada muito abaixo da expectativa e brigavam contra o Z-4. Vasco - O Cruzmaltino prepara o anúncio do retorno de Philippe Coutinho, Souza e Alex Teixeira, formados pelo clube carioca, para a janela de transferências que se abre no próximo dia 10. Souza e Alex Teixeira já chegaram a um acordo com a direção. O volante rescindiu seu contrato com o Basaksehir, da Turquia. Já o atacante estava livre desde sua saída do próprio Vasco, no fim da temporada passada. Já com Philippe Coutinho, o estágio é de acerto dos últimos detalhes burocráticos. Paris 2024 - A ginasta Simone Biles venceu a seletiva dos Estados Unidos e confirmou a sua presença nos Jogos Olímpicos. Será o reencontro da norte-americana com as Olimpíadas após problemas relacionados à saúde mental em Tóquio 2020. Biles desistiu de várias provas na última edição devido a "twies", um transtorno que gera bloqueios mentais, fazendo com que a atleta perdesse a noção das posições do corpo. Ciclismo - O ciclista Biniam Girmay, da Eritreia, se tornou nesta segunda o primeiro negro africano a vencer uma etapa do Tour de France, ao terminar na frente do terceiro estágio da maior prova do ciclismo mundial. O atleta já havia feito história na Itália há dois anos, quando se tornou o primeiro negro africano a triunfar em um Grand Tour, que abrange as três principais corridas de três semanas: a Volta da França, o Giro e a Vuelta Espanhola.