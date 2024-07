França vence a Bélgica com gol contra e vai às quartas da Eurocopa

A França sofreu, mas está nas quartas de final da Eurocopa. Com gol contra de Vertonghen aos 40 minutos do segundo tempo, a seleção francesa venceu a Bélgica por um sofrido 1 a 0 nesta segunda-feira (1), na Merkur Arena, em Dusseldorf (Alemanha), e avançou na competição.

A França tomou conta do jogo, mas sofreu para colocar a bola na rede. A seleção rondou a área durante toda a partida, viu Mbappé sofrer para se livrar da marcação belga e só balançou as redes no fim da partida, em jogada de Kolo Muani que terminou com desvio de Vertonghen. Do outro lado, a Bélgica se fechou e viu De Bruyne e Lukaku sofrerem no ataque. O meio-campista foi muito bem marcado pelos franceses, enquanto o atacante passou grande parte do jogo brigando pelo alto com a zaga francesa.



França e Bélgica tiveram espaço, mas acumularam erros e foram para o intervalo assustando pouco. As seleções trocaram passes e encontraram brechas, especialmente pelo lados, para criar jogadas. Faltou porém, inspiração tanto no último passe quanto na hora de finalizar. A Bélgica mandou para a lateral algumas tentativas de inversão ao puxar contra-ataques, enquanto a França somou erros de passe próximo à área adversária.

Mbappé e Griezmann comandaram a pressão francesa no segundo tempo, mas nada de balançar as redes. Diante de uma Bélgica compacta em busca de contra-ataques, coube ao capitão francês criar espaços e buscar o primeiro gol francês. Já o camisa 7 reforçou o setor defensivo quando a França foi atacada e também foi presença constante nas trocas de passe francesa no ataque.

A Bélgica ficou encolhida em seu campo e Lukaku lutou sozinho no ataque. A seleção belga passou a maior parte do segundo tempo em seu campo e buscando uma falha francesa para puxar um contra-ataque e tentar abrir o marcador. O que se viu, porém, foi uma Bélgica acuada, com De Bruyne sofrendo para criar jogadas e Lukaku disputando bolas no alto e pouco testando Maignan.

Kolo Muani saiu do banco para classificar a França para as quartas de final. Se os principais nomes da seleção francesa não conseguiram furar o bloqueio belga, Kolo Muani saiu do banco de reservas para, aos 40 minutos do segundo tempo, abrir o marcador e decidir o confronto.