George Russell vence GP da Áustria após caos entre Verstappen e Norris

George Russell, da Mercedes, venceu o Grande Prêmio da Áustria de Fórmula 1, neste domingo (30). A liderança caiu no colo do britânico nas voltas finais, após uma confusão entre Max Verstappen (Red Bull) e Lando Norris (McLaren). Oscar Piastri (McLaren) ficou com a segunda colocação e Carlos Sainz (Ferrari) completou o pódio.

Verstappen ficou em quinto e Norris não conseguiu completar a corrida. Pole position do fim de semana, o holandês largou muito bem no circuito Red Bull Ring, em Spielberg, e se manteve na ponta. Norris e Russell brigaram pela segunda posição, e o britânico da McLaren levou a melhor.

Há 10 voltas para o fim, Norris se aproximava cada vez mais de ultrapassar Max Verstappen, que lutava bravamente para se manter na liderança. Na 64ª volta, ele tocou no favorito e furou o pneu do rival. O holandês passou a se arrastar na pista e foi ultrapassado.

O mesmo aconteceu com o piloto da McLaren e ele também ficou para trás. Verstappen foi para os boxes para tentar trocar os pneus e retornou ao circuito lá atrás. Norris, com o pneu e traseira estraçalhados, não conseguiu voltar para a pista. George Russell assumiu a liderança e era perseguido por Oscar Piastri e Carlos Sainz, e liderou até cruzar a chegada e ver a bandeira quadriculada. A F-1 retorna já no próximo fim de semana com o GP da Inglaterra, 12ª etapa da temporada 2024.