Ao derrotar o México, Venezuela garante vaga nas quartas de final da Copa América

A Venezuela conseguiu a classificação para as quartas de final da Copa América, nesta quarta-feira, ao derrotar o México, por 1 a 0, em Los Angeles. O time venezuelano chega aos seis pontos e deixa os mexicanos na briga pela outra vaga do Grupo B com o Equador, que eliminou a Jamaica.

Venezuela e México venceram na primeira rodada, mas isso não foi o suficiente para que o primeiro tempo fosse agradável. As duas seleções tiveram ímpeto para disputar cada bola, mas faltou qualidade técnica. O México teve dez minutos de pressão. Com apenas vinte segundos, Antuna teve chance de abrir o placar. Aos nove minutos, foi a vez de Quinones perder boa oportunidade.



