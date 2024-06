Ketleyn Quadros e Natasha Ferreira entram pelo ranking e Brasil terá 13 judocas em Paris

A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) anunciou, nesta segunda-feira (24), a lista oficial com as 13 atletas para a disputa dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Além dos 11 competidores já classificados a relação final do ranking olímpico confirmou as classificações de Natasha Ferreira, na categoria ligeiro feminina (até 48kg), e de Ketleyn Quadros, medalha de bronze em Pequim 2008, na categoria meio-médio feminina (até 63kg).

Com a confirmação de mais duas judocas para as lutas na capital francesa, o Brasil vai conseguir igualar no mesmo número de participantes da Olimpíada de Tóquio, disputada em 2021. Ketleyn conseguiu entrar pelo critério de cota continental, enquanto Natasha entrou por cota continental realocada, ou seja, ela herdou uma das cotas não utilizadas por outro continente.

Dessa maneira, o judô brasileiro terá representação em 13 das 14 categorias individuais e também terá time completo na prova por equipe mista, em Paris. Apenas o Japão, maior potência mundial no esporte, e a anfitriã França, que tem todas as vagas garantidas como país-sede, terão judocas nas 14 categorias. Em Paris, o judô será realizado em oito dias de competição com disputas por medalhas todos os dias, de 27 de julho a 3 de agosto.

A equipe que vai a Paris mescla a experiência de medalhistas olímpicos e mundiais, como Daniel Cargnin, Rafael Baby, Rafaela Silva, Ketleyn Quadros e Mayra Aguiar com novas caras que representam a renovação constante do judô brasileiro em Jogos Olímpicos. Seis dos 13 convocados são estreantes: Michel Augusto (60kg), Willian Lima (66kg), Guilherme Schmidt (81kg), Leonardo Gonçalves (100kg), Natasha Ferreira (48kg) e Beatriz Souza (acima dos 78kg).

Confira a lista de convocados para Paris

Masculino

Willian Lima (até 66kg)

Daniel Cargnin (até 73kg)

Guilherme Schimidt (até 81kg)

Rafael Macedo (até 90kg)

Leonardo Gonçalves (até 100kg)

Rafael Silva (acima de 100kg)

Michel Augusto (até 60kg)

Feminino

Larissa Pimenta (até 52g)

Rafaela Silva (até 57kg)

Mayra Aguiar (até 78kg)

Beatriz Souza (acima de 63kg)

Natasha Ferreira (até 48kg)

Ketleyn Quadros (até 63kg)