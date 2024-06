Notas esportivas

Série B - Jogos da 12ª rodada: Operário-PR 0x1 Botafogo-SP, Ituano 1x1 Brusque e Chapecoense 1x2 Paysandu. Vila Nova x Goiás não estava encerrado até o fechamento da edição. Hoje, às 19h, tem Sport x Novorizontino.

Série D - Pela 10ª rodada do Grupo A8, teve Novo Hamburgo 0x1 Cianorte, no sábado, e Avenida 2x0 Brasil-Pel, no domingo.

Eurocopa - Jogos do final de semana, pela segunda rodada: Polônia 1x3 Áustria, Holanda 0x0 França (ambas pelo Grupo D), Eslováquia 1x2 Ucrânia, Bélgica 2x0 Romênia (Grupo E), Geórgia 1x1 República Tcheca e Turquia 0x3 Portugal (Grupo F).

Eurocopa 2 - No domingo, abrindo a 3ª rodada, teve Suíça 1x1 Alemanha e Escócia 0x1 Hungria, pelo Grupo A. Alemanha e Suíça estão nas oitavas; Hungria aguarda uma possível vaga entre os melhores terceiros colocados. Hoje, decide-se o Grupo B com Albânia x Espanha e Croácia x Itália, ambos às 16h.

Vôlei - O Brasil ficou fora do pódio na Liga das Nações de vôlei feminino. No sábado, a seleção perdeu a semifinal para o Japão por 3 sets a 2 (26/24, 20/25, 25/21, 22/25 e 15/12). Na decisão do 3º lugar, domingo, as brasileiras foram batidas pela Polônia, também por 3 sets a 2 (21/25, 28/26, 21/25, 25/19 e 9/15).

Basquete - O preparador físico Diego Falcão não prestará mais serviços à seleção brasileira feminina depois de ter feito, nas redes sociais, uma série de publicações contrárias ao aborto, inclusive em caso de estupro. O profissional, que não tinha vínculo e prestava serviço durante convocações, foi dispensado pela CBB, após pedido do grupo de jogadoras.

Ginástica rítmica - Classificada para os Jogos Olímpicos de Paris-2024, a seleção brasileira conquistou a prata na disputa do geral na etapa da Copa do Mundo em Milão, neste sábado. Com 71.500, o conjunto do Brasil ficou atrás da China (71.600) e à frente da Itália (70.550).

Fórmula 1 - Max Verstappen venceu o Grande Prêmio da Espanha de Fórmula 1, disputado domingo no Circuito da Catalunha. Perseguido por Lando Norris (McLaren) nas voltas finais, o tricampeão mundial mostrou experiência para levar a prova. Lewis Hamilton (Mercedes) completou o pódio. O calendário da F-1 segue com o GP da Áustria, no próximo domingo.