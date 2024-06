Com nariz quebrado, Mbappé treina com máscara protetora

O atacante Kylian Mbappé mostrou que o nariz quebrado não vai tirá-lo da Eurocopa. Após se chocar com o zagueiro austríaco Kevin Danso, no jogo de abertura, o jogador participou do treinamento da França, nesta quinta-feira (20), em Leipzig, com uma máscara e tomou conta da internet com montagens e brincadeiras sobre o novo visual.

LEIA TAMBÉM: França vence Áustria em final dramático na estreia da Eurocopa

A escalação de Mbappé para a partida contra a Holanda nesta sexta-feira ainda não está confirmada. Antes do treinamento, o técnico Didier Deschamps não quis confirmar a participação do novo atacante do Real Madrid, mas disse que a evolução da fratura tem sido positiva. Já Griezmann, um dos líderes da equipe, disse que a equipe vai esperar até o "último momento" para contar com o astro.

Enquanto o francês segue como dúvida para o jogo contra a Holanda nesta sexta-feira (21), às 16h, a internet logo já iniciou as montagens sobre os modelos de máscara que Mbappé poderia utilizar na Eurocopa. Apelidado de "Tartaruga Ninja", os modelos de tartaruga foram os que mais surgiram. Brincadeiras sobre Batman também foram feitas.