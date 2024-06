Série B - Dando a largada na 12ª rodada, jogam, neste sábado: CRB x Guarani e Operário x Botafogo-SP, às 17h; Ituano x Brusque, às 21h. No domingo: Chapecoense x Paysandu, às 16h; Vila Nova x Goiás, às 18h30min. Série C - Pela 10ª rodada, no domingo, tem São José x Ypiranga, às 16h30min, e Volta Redonda x Caxias, às 19h. Série D - Pela 10ª rodada, tem Novo Hamburgo x Cianorte no sábado, às 15h; Avenida x Brasil-Pel, às 15h. Eurocopa - Pela 2ª rodada da fase de grupos, jogaram nesta quinta-feira: Eslovênia 1x1 Sérvia e Dinamarca 1x1 Inglaterra, pelo Grupo C; Itália 0x1 Espanha, pelo B. Nesta sexta, tem: Eslováquia x Ucrânia (11h), pelo Grupo E; Polônia x Áustria (13h) e França x Holanda (16h), pelo D. No sábado, fechando a rodada: Geórgia x República Tcheca (10h) e Turquia x Portugal (13h) pelo F; Bélgica x Romênia (16h), pelo E. No domingo o Grupo A dá a largada na 3ª rodada, às 16h, com Suíça x Alemanha e Escócia x Hungria. Copa América - Pela 1ª rodada, no Grupo A, tem Peru x Chile nesta sexta, às 21h. No sábado, pelo B: Equador x Venezuela (19h) e México x Jamaica (22h). Domingo, pelo C: EUA x Bolívia (19h) e Uruguai x Panamá (22h). Futebol feminino - Em jogos atrasados do Campeonato Brasileiro, a dupla Gre-Nal vai a campo neste domingo. Primeiro, o Inter recebe o São Paulo, às 11h, pela 8ª rodada. Depois, o Grêmio visita o Santos às 18h, pela 9ª rodada. Fórmula 1 - Ocorre neste final de semana, o Grande Prêmio da Espanha, em Barcelona. Nesta sexta, às 8h20min, tem treino livre 1; às 11h50min - treino livre 2. No sábado, às 10h30min, ocorre o treino classificatório. A corrida principal está marcada para as 9h de domingo. Vôlei - A seleção masculina voltou a oscilar nesta quinta-feira, na Liga das Nações, e acabou superada pelos EUA pelo placar de 3 sets a 2 (25/21, 18/25, 25/21, 22/25 e 15/9), em Pasay, nas Filipinas. No domingo, os brasileiros enfrentarão a França, às 4h. Por outro lado, a seleção feminina não decepcionou. Em Bangcoc, as brasileiras superaram a anfitriã Tailândia por 3 sets a 0 (25/21, 25/20 e 25/23), e avançaram às semifinais. O Brasil volta à quadra no sábado, às 10h30min, pelo horário de Brasília, para enfrentar o Japão.