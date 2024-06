Eurocopa - Resultados dos jogos disputados nesta segunda-feira: pelo Grupo E, a Bélgica foi surpreendida e perdeu por 1 a 0 pela Eslovênia, enquanto a Romênia goleou a Ucrânia por 3 a 0. Pelo Grupo D, a França derrotou a Áustria por 1 a 0. nesta terça, fechando a 1ª rodada da fase de grupos, pelo F, jogam, às 13h, Turquia x Geórgia e, às 16h, Portugal x República Tcheca. Série B - Pela 11ª rodada da competição, entram em campo nesta terça, às 19h, Guarani x Ituano e, às 21h, Chapecoense x Operário, Novorizontino x Amazonas. Às 21h30min, tem Paysandu x CRB. Vasco - O projeto de lei sobre o Potencial Construtivo de São Januário terá votação definitiva na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro nesta terça-feira. O projeto vai ser votado em segunda discussão na sessão plenária da Câmara, às 16h. O primeiro pleito aconteceu no último dia 6, com votação favorável até mesmo de Marcos Braz, vice-presidente do Flamengo. Palmeiras - A declaração de Leila Pereira de que o ciclo de Dudu no clube acabou e que espera que ele cumpra o acordo com o Cruzeiro desapontou o jogador. Dudu recebeu com irritação as falas da presidente, mas quer permanecer no Verdão e deve dar sua versão da negociação pela primeira vez nesta terça. Santos - O Peixe emitiu uma nota oficial nesta segunda e informou que notificou a Juventus, da Itália, e o Cruzeiro por não terem comunicado o clube sobre a negociação envolvendo o atacante Kaio Jorge. Formado nas categorias de base do time paulista, o atleta foi vendido à Juventus em agosto de 2021, por 3 milhões de euros (cerca de R$ 19 milhões na cotação da época). No contrato da venda, existia um cláusula de preferência ao clube da Vila Belmiro em caso de qualquer negociação. Atlético-MG - O Galo avançou pela contratação de Fausto Vera, do Corinthians. O clube ofereceu US$ 4 milhões (R$ 21 milhões) aos paulistas pelo volante. A proposta é maior que a do Boca Juniors, outro interessado na contratação do meio-campista. Sport - O clube nordestino anunciou, nesta segunda-feira, o acordo com o Wolverhampton, da Inglaterra, para a cessão de direitos econômicos do lateral-direito Pedro Lima, considerado uma das principais revelações da base do Leão da Ilha do Retiro. A estimativa da venda do atleta gira em torno dos 7,5 milhões de euros (cerca de R$ 43,8 milhões).