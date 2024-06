Notas esportivas

Brasileirão - Pela 9ª rodada, jogam neste sábado, às 18h30min: Bragantino x Juventude; às 21h: Fluminense x Atlético-GO. No domingo, às 16h: Vitória x Inter, Corinthians x São Paulo e Athletico-PR x Flamengo; às 18h30min: Grêmio x Botafogo, Vasco x Cruzeiro, Criciúma x Bahia e Cuiabá x Fortaleza. Na segunda-feira, Atlético-MG e Palmeiras fecham a rodada às 20h30min. Série B - Dando sequência na 10ª rodada, jogam nesta sexta: Operário-PR x Santos, às 19h; Avaí x Guarani, às 21h. No sábado, tem América-MG x CRB, às 15h30min; Ponte Preta x Novorizontino, às 17h; Ituano x Paysandu, às 18h. No domingo, jogam Botafogo-SP x Vila Nova, às 11h; Brusque x Ceará, às 16h; Sport x Mirassol e Goiás x Coritiba, às 18h30min. Série C - Pela 9ª rodada, no domingo, às 16h30min, o São José recebe o Londrina, enquanto o Ypiranga visita o Remo. Mais tarde, às 19h, o Caxias recebe o Ferroviária. Série D - Também pela 9ª rodada, o Avenida visita o Barra-SC. neste sábado, às 18h. No domingo, às 16h, o Brasil-Pel recebe o Hercílio Luz-SC, enquanto o Novo Hamburgo recebe o Cascavel-PR. Flamengo - O clube carioca anunciou, nesta quinta, que o ex-jogador Filipe Luís é o novo técnico do time sub-20. Ele estava à frente do sub-17. Antes de assumir a nova função, o agora ídolo rubro-negro estará à beira do gramado na final da Copa Rio, na segunda-feira, contra o Vasco. Romário - O ex-atacante já tem data prevista para vestir a camisa do América-RJ na Série A-2 do Campeonato Carioca. O agora senador da República pretende reforçar o ataque do time que preside no próximo sábado, dia 15, no duelo diante do Araruama, no estádio Giulite Coutinho, na cidade de Mesquita-RJ. Vôlei - A seleção feminina embalou de vez na Liga das Nações. Nesta quinta-feira, superou a Alemanha por 3 sets a 1 (25/20, 25/22, 21/25 e 26/24), em Hong Kong, na China, e manteve a invencibilidade no torneio. A equipe soma 10 vitórias em 10 jogos.