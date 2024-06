Na Alemanha, Eurocopa reúne a elite do futebol no Velho Continente

Em meio ao verão europeu, os holofotes no Velho Continente estarão voltados para a Alemanha nas próximas semanas. A partir desta sexta-feira, o país recebe a 17ª edição da Eurocopa, que reúne alguns dos principais nomes do futebol mundial. O tradicional torneio terá sua largada com apenas uma partida, após a cerimônia de abertura. Às 16h, os anfitriões encaram a Escócia, na Allianz Arena, em Munique.

O palco de estreia pertence ao Bayern de Munique, e a expectativa é de casa cheia na cidade com cerca de 1,5 milhão de habitantes. Conhecidos pelo clima mais tranquilo em seus estádios, os europeus veem na Alemanha uma cultura diferente de torcer, que se assemelha ao estilo sul-americano de forte presença nas arquibancadas - vide a muralha amarela do Borussia Dortmund e os bávaros do próprio Bayern.

Por isso, os mandantes desta edição apostam no fator local para voltar às glórias após uma década de vexames que sucederam a conquista do Mundial de 2014, no Brasil. Eliminados na fase de grupos dos dois últimos mundiais, os germânicos ainda caíram nas oitavas da Euro 2020, disputada na Inglaterra no ano seguinte por conta da pandemia de Covid-19.

Além deles, o sonho das outras 23 equipes é estar em Berlim no dia 14 de julho, quando a capital do país sedia a grande final, no Olympiastadion, mais conhecido como Estádio Olímpico de Berlim. O palco da decisão será o mesmo da Copa de 2006, quando a Itália se sagrou campeã do mundo em cima da França. Com capacidade para 75 mil pessoas, a casa do Hertha Berlin receberá outros cinco jogos do torneio.

Na defesa do título estão os italianos, que surgiram como surpresa em solo inglês e assim pretendem fazer novamente. Fora das Copas de 2018 e 2022, o time comandado por Lucinano Spaletti não encanta, mas também não pode ser descartado na briga pelo bicampeonato europeu.