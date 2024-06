Brasileirão - Além da dupla Gre-Nal, jogam nesta quinta, pela 8ª rodada, às 19h, Cruzeiro x Cuiabá; às 20h, Athletico-PR x Criciúma, às 21h30min, Bahia x Fortaleza e Palmeiras x Vasco. Série B - Dando a largada na 10ª rodada, o Amazonas recebe a Chapecoense, às 21h. Santos - O Peixe encaminhou a saída do meio-campista Nonato, ex-Inter, ao Shimizu S-Pulse, do Japão, por empréstimo. Desde a chegada do técnico Fábio Carille, o meia perdeu espaço, principalmente com o início da Série B. Foram apenas oito partidas na atual temporada. Corinthians - Em depoimento à polícia, Armando Mendonça, 2º vice-presidente do clube, disse que avisou ao presidente Augusto Melo sobre o repasse da comissão da Vai de Bet à empresa "laranja" há mais de um mês. Mendonça foi intimado a comparecer à Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva (Drade), após ser citado em uma queixa-crime movida por Sérgio Moura, superintendente de marketing que pediu afastamento em 23 de maio. No depoimento, ele revela que foi procurado pelo jornalista Juca Kfouri, do UOL, que denunciou os repasses à "laranja", no início do mês passado, e, em seguida, informou Augusto Melo. Toda a denúncia foi repassada ao presidente no dia 8 de maio. Messi - O argentino, prestes a completar 37 anos, admitiu não estar pronto para deixar o futebol, mas assegurou que o Inter Miami será seu último clube. Contratado pela equipe dos Estados Unidos em 2023, ele jogou apenas por Barcelona e PSG em sua carreira. Se cumprir sua fala, jamais defenderá uma equipe de seu país natal. O atacante admitiu ter 'medo' de se aposentar em entrevista à ESPN Argentina. Paris 2024 - A Real Federação Espanhola de Tênis confirmou nesta quarta-feira que Rafael Nadal estará nas Olimpíadas a partir de julho. Além disso, o campeão olímpico de simples em Pequim-2008 formará uma aguardada dupla com Carlos Alcaraz, atual campeão de Roland Garros e de Wimbledon, na capital francesa. Basquete - O ex-jogador de basquete Jerry West, ídolo dos Los Angeles Lakers, da NBA, morreu, nesta quarta-feira, aos 86 anos. O anúncio da morte foi dado pelos Clippers e repercutido pela NBA. Não foram informados detalhes.