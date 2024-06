Série C - Em partida válida pela 3ª rodada, o Caxias visita o Sampaio Corrêa-MA, nesta quarta, às 19h. O confronto havia sido adiado por conta das enchentes no Estado. Série D - Três gaúchos entram em campo para a disputa da 8ª rodada. Às 19h, em Santa Cruz do Sul, o Avenida recebe o Concórdia-SC. Às 20h, o Novo Hamburgo visita o Hercílio Luz-SC, enquanto o Brasil-Pel encara o Cascavel-PR, fora de casa. Palmeiras - O clube chegou a um acordo pela contratação de Agustín Giay, do San Lorenzo. O clube argentino aceitou a última proposta de 7,5 milhões de dólares (cerca de R$ 40 milhões) pelo jogador. Promessa do futebol argentino, o lateral e meio-campista foi titular e capitão da seleção sub-20 na última Copa do Mundo da categoria. Cruzeiro - A Raposa anunciou a chegada do atacante Kaio Jorge. O jogador foi contratado em definitivo junto à Juventus, da Itália, e assinou um contrato de cinco anos. Revelado pelo Santos em 2018, o atleta teve a sua melhor temporada em 2020, quando foi vendido para o futebol italiano. Sem muito espaço, ele foi emprestado para o Frosinone-ITA, antes de voltar para o Brasil. Euro 2024 - O ex-jogador e ex-técnico da Alemanha, Franz Beckenbauer, que faleceu em janeiro, será homenageado pela Uefa na cerimônia de abertura da competição continental, na Allianz Arena, em Munique, nesta sexta-feira. Beckenbauer foi o capitão da Alemanha Ocidental no triunfo do Campeonato Europeu em 1972 e no título da Copa do Mundo de 1974. Basquete - Com uma grande desvantagem na final da NBA, o Dallas Mavericks recebe o Boston Celtics nesta quarta-feira, às 21h30min, para o jogo 3 do confronto. Após verem os Celtics abrirem 2 a 0 na série, os Mavericks buscam empatar o placar nos dois próximos enfrentamentos, que acontecem no Texas. Tênis - O alemão Alexander Zverev oficializou sua desistência do ATP 250 de Stuttgart nesta terça-feira devido ao cansaço após a grande campanha que fez em Roland Garros, onde foi até a final e acabou superado pelo espanhol Carlos Alcaraz em batalha de cincos sets. Atual número 4 do mundo, e jogador melhor ranqueado no torneio de Stuttgart, Zverev será substituído pelo veterano francês Richard Gasquet.