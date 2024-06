Sem representantes no Top 5 do Mundial, Brasil disputará a etapa de Saquarema sob pressão

Os segundo e terceiro lugares de Yago Dora e Gabriel Medina, respectivamente, na etapa de El Salvador, colocaram os brasileiros perto do Top 5 do Circuito Mundial de Surfe para a disputa do Finals. Em contrapartida, a desastrosa participação de Italo Ferreira no mar de Punta Roca o derrubou na classificação. Hoje sem nenhum brasileiro na disputa do título, os representantes verde e amarelo entrarão pressionados na etapa de Saquarema, entre 22 e 30 de junho.

Restam duas etapas antes do Finals, agendado para Trestles, nos Estados Unidos, em setembro. E brilhar no Rio se faz necessário para tentar entrar na zona de classificação, onde o líder havaiano John John Florence disparou, com 41.465 pontos. O australiano Jack Robinson, com 30.725, e o americano Griffin Colapinto, com 30.515, estão com a classificação também encaminhada.

A briga se limitaria às duas às ultimas vagas, com o sul-africano Jordy Smith, quinto com 24,970 sendo o principal concorrente brasileiro. Medina subiu para a sexta posição, com 24.235, e se tornou a maior esperança nacional. Italo caiu para sétimo, mais ainda está bem perto, com 24.045.

Yago Dora começou a sonhar ao subir para oitavo, com 23.835, perdendo somente na decisão de El Salvador, diante de John John Florence. E a expectativa aumenta já que ele foi o vencedor em Saquarema no ano passado, diante do australiano Ethan Ewing, atualmente o quarto colocado, com 27.250 pontos. Repetir a dose significa ficar perto do Finals.

Em incrível ascensão, subindo da 17ª colocação para o 6º lugar em duas etapas boas, ambas com o terceiro lugar, Medina aparece como principal candidato do País, com os demais correndo por fora. De certo é que vão para o mar em Saquarema sob pressão de não poder errar.

No feminino, o quinto lugar em El Salvador também não foi bom para Tatiana Weston-Webb. A brasileira caiu para a oitava posição e também terá de ir bem em Saquarema. Ela foi ultrapassada pela havaiana Bettylou Johnson e aparece com 29.015 pontos. A quinta colocada é a francesa Johanne Defay, com 34.645. Depois da etapa carioca haverá a pausa para a disputa dos Jogos Olímpicos. A volta ao Circuito Mundial ocorre em agosto, em Fiji, a nona e penúltima etapa, na qual serão definidos os cinco garantidos ao Finals.