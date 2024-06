Notas esportivas

Seleção brasileira - O Brasil venceu o México por 3 a 2 nosábado, no Estádio Kyle Field, no Texas (EUA). A Canarinho saiu ganhando com gols de Andreas Pereira e Gabriel Martinelli, mas cedeu o empate com Quiñones e Ayala. Mas Endrick saiu do banco para fazer o gol da vitória, nos descontos da segunda etapa.

Brasileirão - Em jogo atrasado da 6ª rodada, o Cuiabá visitou o Criciúma, neste domingo, e aplicou uma sonora goleada de 5 a 2, em pleno Heriberto Hülse.

Série B - Resultados da 9ª rodada: Coritiba 4x2 Ituano, Novorizontino 3x1 Santos, Guarani 0x1 Operário, Amazonas 2x1 Brusque e Avaí 0x0 Chapecoense. América-MG x Ponte Preta não havia terminado até o fechamento da edição. Hoje, tem Vila Nova x Ceará (19h) e Sport x Paysandu (21h30min).

Série C - Hoje, pela 8ª rodada, às 20h, tem CSA x São José e Ipiranga x Tombense. Náutico e Caxias, no domingo, não havia terminado até o fechamento da edição.

Série D - Jogaram no sábado, pela 7ª rodada da primeira fase: Novo Hamburgo 1x1 Hercílio Luz e Concórdia 1x2 Avenida. No domingo, o Brasil de Pelotas recebeu o Cascavel e venceu por 1 a 0.

Copa do Nordeste - O Fortaleza é campeão. No domingo, perdeu para o CRB por 2 a 0 (havia vencido pelo mesmo placar no jogo de ida), mas fez 5 a 4 nos pênaltis

Pampa - Campeão olímpico em Barcelona-1992, primeiro título do vôlei brasileiro em Olimpíadas, o ex-jogador de vôlei André Felippe Falbo Ferreira, mais conhecido como Pampa, morreu na sexta-feira, aos 59 anos, após complicações de um linfoma. O ex-jogador também foi campeão da Liga Mundial, em 1993, e prata nos Jogos Pan-Americanos de 1991.

Fórmula 1 - Max Verstappen voltou a vencer e chegou em primeiro no GP do Canadá deste domingo. O tricampeão neutralizou a concorrência de Lando Norris, da McLaren, e do pole position George Russell, da Mercedes, que chegou em terceiro.

Tênis - O espanhol Carlos Alcaraz, aos 21 anos e 1 mês, tornou-se o mais jovem tenista a conquistar torneios do Grand Slam em três pisos diferentes - saibro, grama e piso duro. No domingo, ele derrotou o alemão Alexander Zverev, 27, na final do Aberto da França, em Roland Garros, com parciais de 6/3, 2/6, 5/7, 6/1 e 6/2. No feminino, a polonesa Iga Swiatek derrotou a italiana Jasmine Paolini por 2 a 0 (6/2 e 6/1) e venceu Roland Garros pela quarta vez.