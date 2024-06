Principal patrocinador rescinde contrato com o Corinthians

A casa de apostas esportivas online Vai de Bet, principal patrocinadora do Corinthians, anunciou a rescisão do contrato com clube nesta sexta-feira (7). A diretoria do clube disse lamentar a decisão e alfinetou o agora ex-parceiro, dizendo que a empresa saiu "de uma casa de apostas desconhecida para a segunda colocação no setor em apenas cinco meses".

A empresa afirma temer que sua imagem seja prejudicada em meio aos questionamentos recentes sobre a intermediação do acordo com o time do Parque São Jorge. O acordo entre as partes, o primeiro grande patrocínio firmado pela gestão de Augusto Melo, prevê que, em caso de rescisão sem justa causa, a parte interessada no rompimento tem de arcar com uma multa de 10% do valor total restante do contrato. Atualmente, essa multa seria de R$ 30 milhões -com duração de três anos, o valor total do contrato é de R$ 370 milhões.

O contrato de patrocínio está sendo investigado pelo Conselho Deliberativo do Corinthians, após grupos de oposição no clube terem exigido esclarecimentos sobre o pagamento de R$ 25,2 milhões de comissão para a empresa Rede Social Media Design. A companhia pertence a Alex Fernando André, que atuou na campanha de Augusto à presidência do time alvinegro.

"Desde o início de abril a marca acompanha e solicita esclarecimentos sobre as suspeitas levantadas, tendo já realizado reuniões, comunicações formais e notificação extrajudicial. Diante das explicações apresentadas sem nenhuma resolutividade, a Vai de Bet lamentavelmente se vê obrigada a tomar tal atitude", afirmou a empresa em nota.

No dia 20 de maio, o jornalista Juca Kfouri afirmou em seu blog no UOL que a empresa repassou parte da comissão que recebeu para uma empresa "laranja", chamada Neoway Soluções Integradas em Serviço Ltda, registrada no nome de Edna Oliveira dos Santos, uma mulher que reside na cidade de Peruíbe e que, de acordo com Juca, sequer sabia da existência da empresa em seu nome.

Em nota, o Corinthians afirmou que "todas as negociações, incluindo patrocínios, se deram de forma legal com empresas regularmente constituídas. O clube destaca que não guarda responsabilidade sobre eventuais repasses de valores a terceiros. Caso sejam apresentadas quaisquer provas de ilícitos, estes serão discutidos junto ao Conselho Deliberativo para providências que se fizerem necessárias".

A marca avalia, ainda segundo a nota, que não se pode manter a parceria enquanto pairar sobre o acordo qualquer suspeita em relação a condutas que fujam à conformidade com a ética e os preceitos legais.

"Só a dúvida, no crivo ético da marca, já é suficiente para determinar a rescisão - que foi exercida pela Vai de Bet suscitando cláusulas do contrato que protegem direitos da marca nessa decisão", afirmou.

A Vai de Bet afirmou lamentar o fim da parceria que deveria ter durado no mínimo três anos e agradeceu a torcida do Corinthians. A diretoria do clube publicou uma nota na qual confirma o fim da parceria, dizendo que o destrato se deu "em decorrência das instabilidades recentes, provocadas por acusações que seguem em investigação".