Seleção brasileira - Em preparação para a Copa América, o time de Dorival Júnior enfrenta o México, neste sábado, às 22h, em amistoso nos EUA. O Brasil não terá em campo os jogadores do Real Madrid, Vini Jr. e Rodrygo, que não fizeram todos os treinos durante a semana. O meia Lucas Paquetá, envolvido em uma investigação sobre esquemas de aposta na Inglaterra, deve ser titular.

Série B - Pela 9ª rodada, nesta sexta-feira, às 19h, jogam Coritiba x Ituano e, às 21h, Novorizontino x Santos. No sábado, às 17h, tem Guarani x Operário-PR e Amazonas x Brusque. No domingo, às 16h, jogam Avaí x Chapecoense e, às 18h30min, América-MG x Ponte Preta.

Série C - O Caxias vai a campo no domingo, às 19h, contra o Náutico, em Pernambuco, pela 8ª rodada.

Série D - Três gaúchos entram em campo neste fim de semana pela 7ª rodada. No sábado, às 16h, jogam Novo Hamburgo x Hercílio Luz-SC e Concórdia-SC x Avenida. No domingo, se enfrentam Brasil-Pel x Cascavel, às 16h.

Futebol Internacional - O presidente do Vélez Sarsfield, Fabián Berlanga, anunciou que o atacante Ricardo Centurión não comparece aos treinamentos há 10 dias e está desaparecido desde então. O atleta de 31 anos está no Vélez desde 2020 e luta contra a dependência de álcool e drogas.

Futebol feminino - Após mais de um mês sem jogar por conta das enchentes no Estado, a Dupla Gre-Nal volta aos gramados pelo Brasileirão neste final de semana. Na sexta-feira, às 21h30min, o Grêmio enfrenta o Flamengo, no Rio. No domingo, às 17h, o Inter visita o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

Bola de Ouro - A Uefa divulgou mais informações sobre a edição de 2024 do prêmio que elege os melhores da temporada de 2023/2024. A premiação será no dia 28 de outubro, uma segunda-feira, em Paris. O palco será novamente o Théâtre du Châtelet, às margens do Rio Sena.

Tênis - Após desistir de Roland Garros, Novak Djokovic foi submetido a uma cirurgia no joelho direito. A previsão é de que o recordista de títulos de Grand Slam fique afastado do circuito de três a quatro semanas. Assim, o sérvio tem chances remotas de voltar a jogar a tempo de disputar o Torneio de Wimbledon, o terceiro Grand Slam da temporada, que começa no dia 1º de julho.