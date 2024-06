Liga dos Campeões - Com gols de Carvajal e Vini Jr., o Real Madrid conquistou a sua 15ª taça europeia na história. Na final disputada contra o Borussia Dortmund em Wembley, em Londres, os espanhóis venceram por 2 a 0. A final marcou a despedida de Toni Kroos com a camisa madrilenha. O alemão conquistou o seu sexto troféu da Champions, o quinto pela equipe de Madri e fará a sua despedida dos gramados ao fim desta temporada. Do outro lado, os torcedores alemães amargaram o segundo vice campeonato em onze anos. Em 2013, eles foram derrotados pelo Bayern de Munique, também em Londres. Futebol feminino - A seleção goleou a Jamaica por 4 a 0, sábado, em amistoso preparatório para Paris 2024. Marta, duas vezes, Adriana e Swaby (contra) fizeram os gols da partida, para mais de 33 mil pessoas na Arena Pernambuco. Amanhã, às 20h, as equipes voltam a se enfrentar na Arena Fonte Nova, na Bahia. Série B - Resultados da 8ª rodada: Ceará 1x0 Coritiba, Goiás 3x0, Brusque 0x0 Novorizontino, Ponte Preta 4x2 CRB e Chapecoense 1x1 Vila Nova-GO. Hoje, às 20h, jogam Santos x Botafogo-SP e, às 21h, tem Operário-PR x Amazonas. Série C - Neste domingo, pela 7ª rodada, duas partidas envolvendo times gaúchos foram disputadas. O Ypiranga de Erechim visitou o São Bernardo-SP e perdeu por 1 a 0, enquanto o Caxias recebeu o Figueirense e venceu por 2 a 0. Série D - Pela 6ª rodada do Grupo H, no sábado, o Avenida empatou em casa com o Barra-SC em 1 a 1. Já em Santa Catarina, Hercilio Luz e Brasil-Pel também empataram em 1 a 1. No domingo, o Novo Hamburgo visitou o Cascavel-PR e empatou em 0 a 0. Vôlei - A seleção feminina venceu o último jogo da segunda fase da Liga das Nações, em Macau, na China e somou sua oitava vitória consecutiva, desta vez com 3 sets a 0 sobre a Tailândia. O Brasil terminou a fase na segunda colocação, com 22 pontos, diante de 24 da líder Polônia. Líder e vice se enfrentam na volta do calendário, entre os dias 12 e 16 de junho. Tênis - Carlos Alcaraz deu mais um passo na busca pelo seu primeiro título em Roland Garros. O espanhol venceu o canadense Félix Auger-Aliassime por 3 sets a 0 e avançou para as quartas-de-final. Novak Djokovic teve de suar, mas também avançou, ao bater o italiano Lorenzo Musetti por 3 sets a 2.