Bragantino vence reservas do Grêmio e entra no G-4 do Brasileirão

Encarando um Grêmio bastante modificado por Renato Portaluppi - por conta da maratona de jogos e confrontos decisivos na Libertadores na sequência -, o Red Bull Bragantino mostrou força e venceu o duelo pela 7ª rodada do Brasileirão, ocorrido na tarde deste sábado (1), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).

Eric Ramires abriu o placar para o Bragantino com um golaço relâmpago, antes de o relógio marcar três minutos de jogo. Aos 14 minutos da etapa final, Luan Cândido marcou o segundo gol do time na disputa deste sábado.

Vitinho ainda acertou o travessão para a equipe do interior de São Paulo. Com a vitória, o Bragantino assumiu provisoriamente o terceiro lugar do Brasileirão, com 12 pontos em sete jogos, mas ainda pode perder posições com o complemento da rodada.

Já o Grêmio, estacionado nos seis pontos, é o 12º colocado. A equipe gaúcha tem apenas cinco jogos na competição e agora volta as atenções para a Copa Libertadores. Na próxima terça-feira (4), a equipe tricolor visita o Huachipato (CHL), às 21h (de Brasília).

Apenas uma semana depois, no dia 11, o Bragantino volta a campo, quando, pelo Brasileirão, a equipe do interior paulista recebe o Atlético-MG, às 21h30min (de Brasília).

Na partida deste sábado, Matheus Fernandes pressionou a saída de bola e conseguiu o desarme, passando para Eric Ramires fazer o primeiro gol do Bragantino. Dentro da área, o meio-campista fez as vezes de atacante, girou com estilo sobre o marcador e bateu no ângulo.

Seguindo a fórmula que funcionou para o gol, os visitantes seguiram marcando no campo de ataque. Se não criou mais chances, o time do interior paulista conseguiu anular as ações ofensivas do Grêmio no início da primeira etapa - nos 30 minutos iniciais, os donos da casa não conseguiram sequer uma finalização.

Melhor no jogo, o Bragantino ampliou no primeiro tempo, mas o gol foi anulado. Aos 26 minutos de partida, Helinho cobrou falta fechada, a bola atravessou a pequena área e Luan Cândido se atirou para completar para as redes. Bem posicionado, o bandeira apontou impedimento que logo foi confirmado pelo VAR.

Os visitantes não conseguiram manter a alta intensidade da marcação durante todo o primeiro tempo. Assim, os gremistas conseguiram ficar mais tempo com a bola e até tiveram a chance de empatar antes do intervalo.

Fábio acertou a trave do Bragantino aos 43 minutos. Após cobrança de escanteio e desvio de JP Galvão, o lateral cabeceou forte e viu Cleiton espalmar antes de a bola tocar o travessão. No rebote, o próprio Fábio finalizou de novo, mas mandou para fora, por muito pouco.

O Grêmio voltou com mais posse de bola, mas não conseguiu transformar este domínio em chances de gol. A maior parte dos passes trocados pelos gremistas no início da segunda etapa era no campo de defesa.

Logo, Luan Cândido marcou seu segundo gol no jogo - desta vez, valendo. O Bragantino ampliou quando o Grêmio estava melhor: Mosquera fez jogada pela direita e cruzou; a bola tocou no braço de Fabio e o árbitro marcou pênalti. O lateral do Braga bateu e deslocou o goleiro para marcar o segundo.

O treinador do Grêmio lançou mão de titulares na reta final da partida, em busca do empate. No entanto, a situação dentro de campo não melhorou e quem chegou mais perto do gol foram os visitantes.

O terceiro do Bragantino quase saiu com Vitinho. Aos 32 minutos, o atacante do Braga fez boa jogada individual pela esquerda, cortou um zagueiro e bateu cruzado, encobrindo Rafael Cabral. A bola tocou o travessão e não entrou por muito pouco.

Em um cenário parecido com o do início da segunda etapa, o Grêmio dominou o fim do jogo, mas sem ser perigoso. Assim, os visitantes seguraram a vitória com tranquilidade.