Final entre Real Madrid e Dortmund tem franco-favorito e despedidas emocionantes

Na grande decisão da Liga dos Campeões, se enfrentam equipes de grandezas distintas no futebol europeu, em 90 minutos onde tudo pode acontecer. A final do principal torneio de clubes do Velho Continente, entre Real Madrid e Borussia Dortmund, está marcada para este sábado (1º), às 16h, em Wembley, na cidade de Londres, Inglaterra. Com 14 Orelhudas conquistadas, os espanhóis são favoritos contra os alemães, que vão em busca do seu 2º título da competição.

Comandados pelo italiano Carlo Ancelotti, os merengues de Madri deixaram para trás Leipzig, Manchester City e Bayern de Munique no mata-mata, pavimentando um caminho difícil, que prova a capacidade da equipe. Do outro lado, o time da muralha amarela, treinado pelo contestado Edin Terzic, passou por PSV, Atlético de Madrid e PSG, ganhando força ao longo da eliminatória.

Nesta sexta-feira, na véspera da decisão, Ancelotti confirmou que o belga Thibaut Courtois será o goleiro titular. O ucraniano Lunin, destaque da campanha na Champions, está gripado e só chega na Inglaterra no sábado. Com isso, a provável escalação conta com Cortouis; Carvajal, Nacho, Rüdiger e Mendy; Kroos, Camavinga, Valverde e Bellingham; Vinicius Júnior e Rodrygo.

A partida ainda marca a despedida de Toni Kroos, que vai à Eurocopa com a seleção alemã a partir do dia 14 de junho, na Alemanha. Depois de jogar o torneio no seu país natal, o lendário meio-campista irá pendurar as chuteiras.

Já o Dortmund deve ir a campo com Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck e Maatsen; Sabitzer, Can, Brandt, Sancho e Adeyemi. Quem deve sair do banco de reservas é Marco Reus, ídolo máximo da torcida aurinegra. Vice-campeão europeu em 2013 pelo clube, quando perdeu para o Bayern na final, o camisa 11 é o símbolo da superação em amarelo e preto, e seria a cara da conquista onze anos depois.