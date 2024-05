Vini Jr. diz que Ancelotti o convenceu a mudar de posição no Real Madrid

Vinicius Júnior afirmou que não queria mudar de posição e Carlo Ancelotti precisou convencê-lo à mudar seu funcionamento dentro de campo. Acostumado a jogar pela ponta esquerda, Vini atuou por dentro no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, enquanto Rodrygo ficou mais ao lado.

LEIA MAIS: Barcelona anuncia saída de Xavi e já tem favorito na mira

No começo, Vini não quis a mudança e precisou ser convencido pelo comandante italiano. A informação é do jornal espanhol AS. O brasileiro contou que Ancelotti disse que ele faria mais gols nessa nova posição e que hoje reconhece isso.

Ele também assume que a alteração contribuiu para que ele evoluísse mais esse ano do que nos anteriores. "Ele me convenceu a mudar de posição, eu não queria. Ele me ensinou a jogar por dentro também. Em um ano, evoluí mais do que em todo o anterior", disse Vini Jr no Media Day do Real Madrid. A alteração de Ancelotti surpreendeu Guardiola e surtiu efeito: duas assistências de Vini e um gol de Rodrygo, no jogo que terminou 3 a 3.

LEIA MAIS: Como a nova regra de impedimento pode impactar o futebol

"Carlo me mudou. Ensinou-me a jogar de uma forma diferente, por dentro. Ele sempre me disse que eu poderia fazer mais gols", disse Vini Jr. O Real Madrid enfrenta o Borussia Dortmound pela final da Liga dos Campeões, neste sábado (1º), às 16h, em Wembley, na cidade de Londres, na Inglaterra.