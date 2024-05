Copa do Brasil - Mesmo com a paralisação do Brasileirão, o torneio de mata-mata tem três partidas, válidas pela 3ª fase da competição. Entram em campo hoje, pelo jogo de volta da eliminatória, às 19h: Fluminense x Sampaio Correa, Atlético-GO x Brusque-SC e Vitória x Botafogo. Vasco - O Cruzmaltino oficializou a contratação do técnico Álvaro Pacheco. O português de 52 anos acertou vínculo até o fim da atual temporada, com possibilidade de renovação por mais uma. Com boa passagem pelo Vitória de Guimarães, de Portugal, Pacheco foi contratado para substituir o argentino Ramón Díaz, demitido no fim do mês passado, no início do Brasileirão. O treinador ainda não esteve no comando da equipe nesta terça, contra o Fortaleza, pela 3ª fase da Copa do Brasil, já que não foi inscrito a tempo. Cruzeiro - O goleiro Cássio, após 12 anos e meio defendendo o Corinthians, passará a vestir a camisa da equipe celeste. O clube mineiro anunciou que fechou com o arqueiro de 36 anos um contrato de três temporadas e meia, com término previsto para dezembro de 2027. O jogador chegou a Belo Horizonte e foi recebido com festa por seus novos torcedores. Por causa das regras da janela de transferência, ele só poderá entrar em campo a partir de 10 de julho. Kroos - O meio-campista de 34 anos anunciou sua aposentadoria dos gramados após a disputa da Eurocopa deste ano com a seleção alemã. Lenda do Real Madrid e campeão da Copa de 2014, o meia acumula 22 troféus ao longo de dez temporadas com a equipe espanhola. Além da passagem pela Espanha, Kroos acumula seis títulos com a camisa do Bayern de Munique. A última partida do alemão com a camisa do clube madrilenho será no dia 1º de junho, na final da Champions contra o Borussia Dortmund. Judô - Uma das esperanças de medalha para o Brasil na etapa de Abu Dabi do Mundial, Guilherme Schimidt decepcionou ao ser eliminado de forma precoce na categoria até 81kg. O brasileiro venceu apenas uma luta e não conseguiu avançar ao bloco final da disputa. Quarto colocado do ranking mundial em sua categoria, Schimidt estreou diretamente na 2ª rodada, quando superou o esloveno Nece Herkovic. Nas oitavas, ele acabou superado pelo austríaco Bernd Fasching.