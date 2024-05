Com dois gols de Haaland, City vence e assume a liderança do Inglês

O Manchester City venceu o Tottenham por 2 a 0 nesta terça-feira (14), no Tottenham Hotspur Stadium, em Londres, em jogo atrasado da 34ª rodada do Campeonato Inglês. O resultado tem grandes implicações na disputa pelo título nacional.

Agora, o time de Pep Guardiola só depende de si para ser campeão inglês. Com a vitória, ele entra na rodada final com 88 pontos, dois à frente do Arsenal. Os Citizens precisam vencer o West Ham em casa no domingo (19), às 12h, para conquistarem o tetracampeonato consecutivo sem depender de tropeço dos Gunners.

Erling Haaland deu a vitória ao City. O centroavante marcou duas vezes, aos 6 e aos 46 minutos do segundo tempo. Stefan Ortega teve papel fundamental no triunfo. Goleiro reserva acionado no segundo tempo, o substituto de Ederson assegurou o resultado com defesas difíceis.

Com a derrota, o Tottenham dá adeus ao sonho de disputar a próxima Liga dos Campeões. O time londrino segue estacionado nos 63 pontos, cinco a menos que o Aston Villa, diferença impossível de ser tirada em uma rodada. Os Spurs fecham sua participação nesta Premier League contra o Sheffield United, fora de casa, no domingo.