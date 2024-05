Bruno Henrique sofre entorse e vai desfalcar Flamengo contra o Corinthians

O atacante Bruno Henrique vai desfalcar o Flamengo no duelo contra o Corinthians, neste sábado (11), pelo Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro informou que o jogador sofreu uma entorse no pé esquerdo no último jogo. Ele já iniciou tratamento da lesão.

O camisa 27 vinha sendo titular. Ele ocupou o espaço no setor ofensivo durante o período em que Everton Cebolinha ficou em recuperação de uma lesão na panturrilha. Com a baixa, a tendência é que o ataque tenha Cebolinha e Luiz Araújo novamente. Eles vinham sendo os pontas escalados por Tite, com Pedro como referência.

Confira a nota do Flamengo

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o atleta Bruno Henrique não está relacionado para o jogo contra o Corinthians em razão de uma entorse no pé esquerdo sofrida no último jogo. O atacante está em tratamento. O clube rubro-negro, por outro lado, pode ter a volta de Arrascaeta. Ele esteve fora nos últimos três jogos. Ele se recupera de uma lesão muscular na coxa direita. O fato aconteceu na derrota por 2 a 0 para o Botafogo, no dia 28 de abril.