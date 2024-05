Libertadores - Dando sequência a 4ª rodada, jogam nesta quarta, às 19h, pelo Grupo B, Talleres-ARG x Barcelona de Guayaquil-EQU. Às 21h, pelo A, tem Alianza Lima-PER x Cerro Porteño-PAR. Às 21h30min, pelo B. se enfrentam Cobresal-CHI x São Paulo; D: Botafogo x LDU de Quito-EQU. E, às 23h, pelo E, tem Millonarios-COL x Bolívar-BOL. Sul-Americana - Ainda pela 4ª rodada, se enfrentam, às 19h, pelo Grupo E, Deportivo Zuliano-VEN x Athletico-PR. Às 21h, pelo D, tem Nacional Potosí-BOL x Fortaleza e, pelo G, jogam Cuiabá x Metropolitanos-VEN. Liga dos Campeões - Na definição do primeiro finalista do torneio europeu PSG e Borussia Dortmund se enfrentaram nesta terça-feira, no Parque dos Príncipes. Os alemães venceram pelo placar de 1 a 0 (2x0 no agregado) e, agora, esperam a definição do adversário, que sai do enfrentamento entre Real Madrid e Bayern de Munique, que ocorre nesta quarta, às 16h, no Santiago Bernabéu. Enchentes - Flamengo, Palmeiras e São Paulo promoverão ações conjuntas em apoio aos clubes gaúchos e aos atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Em reunião realizada ontem, presidentes dos clubes - Rodolfo Landim, Leila Pereira e Julio Casares - decidiram colocar as infraestruturas à disposição de Grêmio, Inter e Juventude. Os gaúchos poderão utilizar as instalações para alojamento, treinamentos e jogos, se desejarem. Fluminense - O tricolor carioca oficializou o retorno de Thiago Silva, 39 anos, com contrato de dois anos, até junho de 2026. O zagueiro só poderá reestrear pela equipe a partir do dia 10 de julho, quando será reaberta a janela de transferências internacionais. Assim, o defensor poderia reforçar a equipe do técnico Fernando Diniz a partir da 18ª do Brasileirão. Poderia ainda estar em campo para eventuais oitavas de final tanto da Copa do Brasil quanto da Libertadores, se o time avançar nas duas competições. Justiça - John Textor se livrou da suspensão pelo Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) durante o julgamento a respeito das acusações de possíveis manipulações de resultados no Campeonato Brasileiro, que aconteceu na segunda-feira no Rio de Janeiro. Porém, o sócio majoritário do Botafogo recebeu uma multa de R$ 60 mil. O dinheiro será destinado às vítimas das chuvas no Estado do Rio Grande do Sul.