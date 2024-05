Libertadores - Abrindo a 4ª rodada, se enfrentam hoje, às 19h, pelo Grupo G: Rosario Central-ARG x Atlético-MG e CaracasVEN x Peñarol-URU. Às 21h, pelo H: Nacional-URU x River Plate-ARG e Deportivo Tachira-VEN x Libertad-PAR; Grupo E: Palestino-CHI x Flamengo. Pelo D, às 23h: Universitário-PER x Junior Barranquilla-COL.

Sul-Americana - Pela 4ª rodada, se enfrentam às 19h pelo Grupo F: Nacional x Corinthians. Às 21h30min, pelo B: Alianza-SV x Cruzeiro.

Liga dos Campeões - Pelo jogo de volta da semifinal, PSG x Borussia Dortmund se enfrentam em Paris, no Parque dos Príncipes, às 16h. Na ida, os alemães venceram o confronto por 1 a 0.

Série B - Fechando a 3ª rodada, tem Botafogo-SP x Mirassol, às 21h.

CBF - A entidade máxima do futebol brasileiro anunciou uma campanha para levantar recursos para ajudar as vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul. A CBF informou que está doando R$ 1 milhão e pediu o engajamento de clubes, federações e jogadores na campanha. Em vídeo, atletas da seleção (Neymar, Vinícius Júnior, Rodrygo, Danilo, Richarlison, Casemiro e Endrick) e o técnico Dorival Júnior também solicitaram doações.

Barcelona - André Cury, agente de Vitor Roque, explicou como está a situação do brasileiro no clube espanhol. Ele criticou Xavi Hernández pela falta de minutagem do atacante na temporada. Cury afirmou que o treinador espanhol sequer conversa com o jogador e disse não entender a falta de oportunidades dadas ao jovem. Ao ser questionado sobre a permanência do atleta, o empresário foi incisivo: "empréstimo não. Se o clube decide que o jogador não pode ficar, será vendido. Há equipes interessadas, muitas".

Avaí - O clube catarinense definiu seu novo técnico para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira, o Leão da Ilha anunciou Gilmar Dal Pozzo, de 54 anos, para substituir Eduardo Barroca, demitido há dez dias.

Automobilismo - Campeão da Fórmula 2 em 2022, Felipe Drugovich vai participar das 24 Horas de Le Mans em 2024. O piloto brasileiro da Aston Martin confirmou ontem que estará na disputa da corrida válida pelo Campeonato Mundial de Endurance. Ele vai correr pela equipe Cadillac ao lado de Pipo Derani e Jack Aitken.