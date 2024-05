Com plataforma criada por empresa gaúcha, CBF lança canal para doações ao Rio Grande do Sul

A empresa gaúcha, de Santa Cruz do Sul, Imply Tecnologia, foi a desenvolvedora da iniciativa lançada nesta segunda (6) pela CBF para unir, em uma plataforma, as iniciativas de doações das federações estaduais e dos clubes brasileiros para as vítimas das cheias no Rio Grande do Sul. A partir do link https://cbf.eleventickets.com/#!/home poderão ser feitas doações por Pix, como pessoa física ou jurídica. A plataforma, lançada nesta tade com um vídeo nas redes da entidade, com as participações de estrelas como Vinícius Júnior, será auditada pela Ernst & Young e toda receita auferida destinada às vítimas.

"A CBF e a Seleção Brasileira se solidarizam com esse momento de dor de todo o povo gaúcho em decorrência da tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul. Neste momento grave, a CBF tem a iniciativa junto com os atletas da Seleção Brasileira de conclamar todo segmento do futebol, clubes, federações, atletas, árbitros e torcedores, a direcionarem contribuições para ajudar as pessoas que passam por esse grave problema", afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, no vídeo de lançamento da campanha.

E completou: "Conclamo que todos possam fazer essa contribuição dentro da condição que tiver, seja qualquer valor. O mais importante nesse momento de dor é termos o braço estendido para que possa amenizar o sofrimento de tantos gaúchos".

A ideia de centralizar tantas iniciativas partiu do CEO da Imply, Tironi Paz Ortiz, que acompanha de perto as consequências trágicas das cheias. Segundo ele, a plataforma centralizará as doações vindas de torcedores, clubes, federações e organizações parceiras. A empresa de Santa Cruz do Sul já atua em parceria com dezenas de clubes brasileiros.

O objetivo, afirma Tironi por meio da assessoria de comunicação da empresa, é criar agilidade na destinação das doações às comunidades mais afetadas. Desde o início do evento climático, a Imply já disponibilizou helicóptero, equipes, equipamentos e infraestritura à Defesa Civil e Polícia Civil gaúchas para os resgates, além do envio de donativos como medicamentos, alimentos e geradores.

Doação milionária

A partir desta nova iniciativa, a CBF também fará a doação de R$ 1 milhão, a partir da plataforma, e colocará à disposição do governo gaúcho R$ 1 milhão em medicamentos da empresa farmacêutica parceira, a Cimed.

Entre os jogadores que enviaram vídeos para reforçar a campanha, estão Vinicius Junior, Neymar, Endrick e Danilo foram alguns deles. O treinador Dorival Júnior e Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das Seleções Brasileiras Masculinas, também apoiam a campanha.

A entidade também mobiliza seus patrocinadores para que todos entrem na campanha. A Ambev, inclusive, disponibilizou a plataforma Zé Delivery, que hoje conta com 6 milhões de usuários, para amplificar a divulgação da campanha. A CBF convidará os clubes para participarem da campanha.

Na semana passada, a CBF adiou todas as partidas marcadas no Estado e envolvendo equipes gaúchas na condição de visitante em todas as competições e divisões do futebol brasileiro.