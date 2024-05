Morre César Luis Menotti, treinador campeão do mundo com a Argentina

Técnico campeão da Copa do Mundo de 1978, primeiro título mundial do futebol argentino, César Luis Menotti morreu neste domingo (5), aos 85 anos. A notícia foi confirmada pelo perfis da Associação de Futebol Argentino (AFA) nas redes sociais. A causa da morte não foi revelada, mas Menotti vinha sofrendo com uma série de problemas de saúde, que levaram à sua internação em março e abril por um quadro grave de anemia.

Após atuar como meio-campista, Menotti alcançou a fama como treinador, assumindo a seleção da Argentina em 1975 e conduzindo o país nas Copas de 1978 e 1982. Seu estilo de jogo, baseado na posse de bola com intensa movimentação, ganhou o nome de "menottismo" e se tornou muito influente no mundo do futebol. Entre outros méritos, foi o primeiro treinador a convocar o craque Maradona, para a disputa do Mundial Juvenil de 1979, vencido pela Argentina.

O técnico, conhecido pelo apelido El Flaco ("O Magro", em espanhol) também esteve na casamata de clubes como Barcelona, Atlético de Madrid, Sampdoria, River Plate, Boca Juniors, Peñarol e Independiente. Atualmente, Menotti ocupava o cargo de Diretor de Seleções da AFA.