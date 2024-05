Red Bull anuncia saída do projetista Adrian Newey após 19 anos na equipe

O renomado projetista Adrian Newey está de saída da Red Bull. Ele deixará a equipe austríaca, do tricampeão Max Verstappen, no primeiro trimestre de 2025, conforme anunciado pela RBR na manhã desta quarta-feira (1º). Desde 2006 no time, o inglês de 65 anos estaria insatisfeito com as disputas de poder nos bastidores.



Diante deste cenário, aumentam as especulações em torno da transferência de Newey, considerado um gênio da aerodinâmica, para a Ferrari. O engenheiro é alvo antigo da equipe e foi visto recentemente no aeroporto de Bolonha, na Itália.

Caso o negócio se concretize, ele se juntaria a Charles Leclerc e ao heptacampeão Lewis Hamilton, que vai integrar o time a partir do ano que vem, formando um trio capaz de recolocar a equipe no caminho das vitórias.



Segundo o comunicado, a saída do engenheiro será gradual e ele "dará um passo atrás nas responsabilidades de design" para se dedicar ao desenvolvimento final no hipercarro RB17. O esportivo está sendo projetado pela divisão de desempenho da Red Bull com um motor V10 com rotação máxima de 15.000 rpm, suplementado por outro elétrico de 200 cv. A promessa é de um modelo capaz de performar voltas feitas por um carro de Fórmula 1.



"Desde que eu era um garoto, eu queria ser um designer de carros rápidos. Meu sonho era ser um engenheiro na Fórmula 1, e eu tive a sorte de tornar esse sonho realidade. Por quase duas décadas, foi uma grande honra para mim ter desempenhado um papel fundamental no progresso da Red Bull Racing, de novato a equipe vencedora de múltiplos títulos", disse Newey.